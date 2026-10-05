Insulti e minacce sui social al sindaco Terranova e all’assessore Buttà: la solidarietà di Anci Sicilia

PALERMO – Ondata di indignazione per i gravissimi insulti e le minacce d’odio rivolti sui social network al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, e all’assessore Maria Concetta Buttà. A schierarsi fermamente al loro fianco è l’Anci Sicilia, che denuncia l’ennesimo episodio di violenza verbale ai danni degli amministratori locali.

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I punti chiave della vicenda

I fatti: Gravi minacce e insulti a mezzo social rivolti al sindaco Maria Terranova e all’assessore Maria Concetta Buttà.

Gravi minacce e insulti a mezzo social rivolti al sindaco Maria Terranova e all’assessore Maria Concetta Buttà. La condanna: L’Anci Sicilia interviene con una ferma presa di posizione a tutela dei sindaci e degli amministratori del territorio.

L’Anci Sicilia interviene con una ferma presa di posizione a tutela dei sindaci e degli amministratori del territorio. Le dichiarazioni: Il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano chiedono lo stop alle intimidazioni.

Anci Sicilia: “Parole ignobili, non si può essere bersaglio fisso di minacce”

A esprimere vicinanza e sostegno a nome dell’associazione dei Comuni siciliani sono stati il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano, che hanno stigmatizzato con durezza l’accaduto.

«Sono parole ignobili che lasciano profondamente sgomenti. Purtroppo ci troviamo a commentare l’ennesimo attacco mirato a chi, con dedizione, si spende ogni giorno per la propria comunità. Chi sceglie di amministrare un territorio non può e non deve diventare il bersaglio fisso di minacce e violenza verbale. A Maria Terranova e a Maria Concetta Buttà va il nostro totale sostegno: sappiamo che non si lasceranno intimidire da questi vili attacchi e che proseguiranno il loro mandato a testa alta, con la determinazione che le contraddistingue».

L’episodio riaccende i riflettori sul clima di crescente ostilità e sui rischi di delegittimazione a cui sono esposti quotidianamente i rappresentanti delle istituzioni locali nell’esercizio delle loro funzioni