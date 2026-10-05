Oltre le aspettative per il “Teenage Dream”: largo dell’Autonomia Comunale diventa un’unica festa

PRIOLO GARGALLO – Largo dell’Autonomia Comunale stracolmo di giovani e famiglie, musica pop e un’energia travolgente che ha trasformato il centro cittadino in una grande pista da ballo a cielo aperto. Il format di successo nazionale “Teenage Dream – The Show Must Glow On” ha fatto tappa a Priolo Gargallo, registrando un pieno di presenze tra glitter, paillettes e le hit generazionali più amate.

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All’evento erano presenti il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Giovanili Mariagrazia Pulvirenti, che hanno espresso viva soddisfazione per la riuscita della serata:

«Vedere largo dell’Autonomia Comunale così vivo e riempito dall’entusiasmo di tanti ragazzi è una gioia per tutta la nostra comunità. Con ‘Teenage Dream’ abbiamo voluto regalare ai nostri giovani una serata di puro divertimento, spensieratezza e aggregazione, portando a Priolo un format di livello nazionale che sta riempiendo le piazze e i palazzetti di tutta Italia. Continueremo a investire in eventi e iniziative capaci di rendere la nostra città sempre più dinamica, accogliente e a misura di giovani».

La serata si inserisce all’interno del programma di eventi promossi dall’Amministrazione comunale per valorizzare gli spazi urbani e offrire momenti di socialità e intrattenimento dedicati alle nuove generazioni.