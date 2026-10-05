Termini Imerese, minacce a sindaca e assessore: denunciato l’autore

Minacce e intimidazioni sui social contro la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, e l’assessora Maria Concetta Buttà. L’autore dei messaggi, dai toni violenti, è stato denunciato. Tra le frasi pubblicate online anche minacce di morte e di aggressione rivolte alle due amministratrici. Buttà è titolare di deleghe che comprendono, tra gli altri, servizi alla persona, politiche sociali, istruzione, pari opportunità e sanità.

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La sindaca ha scelto di rendere pubblico l’episodio con un post sui social, sottolineando la gravità delle minacce. «Non è politica. Non è dissenso. Non è libertà di espressione. È violenza», ha scritto Terranova.L’Anci Sicilia esprime la piena solidarietà al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova e all’assessore Maria Concetta Buttà, per le gravissime minacce e gli insulti violenti ricevuti sui social network. “Sono parole ignobili che lasciano profondamente sgomenti. Purtroppo, ci troviamo a commentare l’ennesimo attacco mirato a chi, con dedizione, si spende ogni giorno per la propria comunità. Chi sceglie di amministrare un territorio non può e non deve diventare il bersaglio fisso di minacce e violenza verbale. A Maria Terranova e a Maria Concetta Buttà va il nostro totale sostegno: sappiamo che non si lasceranno intimidire da questi vili attacchi e che proseguiranno il loro mandato a testa alta, con la determinazione che le contraddistingue”, dicono il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano.