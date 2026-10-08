Lentini, blitz della Polizia in abitazione: arrestato 23enne per spaccio di cocaina e marijuana

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LENTINI (SR) — Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione del ragazzo. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato:

150 grammi di cocaina ;

; 57,5 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio locale.

Per il ventitreenne sono scattate immediatamente le manette e la successiva messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.