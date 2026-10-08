Ferla, droga e soldi in tasca: arrestato studebte

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Carabinieri della Stazione di Ferla hanno arrestato un 16enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato controllato sabato mattina, mentre tornava a casa a piedi da scuola, poiché, alla vista della pattuglia della locale Stazione, aveva assunto un tale atteggiamento da insospettire i Carabinieri.

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Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, due coltelli, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 635 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 16enne, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catania, è stato associato a un Centro di Prima Accoglienza.