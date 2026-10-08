Comitini, il paese dei tre musei e delle grandi storie: dall’archeologia alle miniere all’alba del Tricolore

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Comitini , Musei Comitini , Petra di Calathansuderj , Museo del Tricolore , Museo delle Miniere Comitini , ANCI Sicilia , Luigi Nigrelli , Turismo Agrigento

(AG) — Nel cuore dell’Agrigentino sorge Comitini, un piccolo borgo che custodisce un patrimonio storico, minerario e risorgimentale di primissimo piano. Ispirandosi ai principi dell’ICOM (International Council of Museums), i suoi tre Musei Civici rappresentano un’istituzione viva al servizio della comunità e dello sviluppo turistico del territorio.

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Ospitate principalmente nello storico Palazzo Bellacera e nel Palazzo Baronale, le collezioni raccontano la memoria locale dalla preistoria al Novecento.

1. L’Antiquarium e il fascino della Petra di Calathansuderj

Allestito a Palazzo Bellacera, l’Antiquarium raccoglie i reperti archeologici del territorio. Il fulcro dell’esposizione è legato alla Petra di Calathansuderj, una maestosa rupe calcarenitica alta 30 metri:

Preistoria: Sede di un antico villaggio con tombe a forno.

Sede di un antico villaggio con tombe a forno. Epoca Bizantina (VI sec. d.C.): Fortezza scavata nella roccia su quattro livelli dotata di gallerie e cisterne.

Fortezza scavata nella roccia su quattro livelli dotata di gallerie e cisterne. Presidio strategico: Utilizzata da Arabi e Normanni fino al XIII secolo.

2. Il Museo di Storia Mineraria

Riconosciuto come “piccolo museo” ai sensi del DM 451/2020, questo polo espositivo si snoda in tre sale contigue. Attraverso attrezzi d’epoca, minerali e fotografie d’archivio, viene documentata la dura epopea dello zolfo e il lavoro faticoso di uomini, donne e giovanissimi “carusi”.

3. Il Museo del Tricolore e il Risorgimento Agrigentino

Nato dopo il conferimento del titolo ufficiale di “Città” da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2018, il museo celebra la rivolta antiborbonica guidata dall’avvocato Vincenzo Macaluso. All’alba del 3 luglio 1859, per la prima volta nell’Agrigentino, i patrioti issarono la bandiera tricolore proprio sulla vetta della Petra di Calathansuderj, dando vita a un moto insurrezionale esteso fino a Palermo.

La rete dei musei e lo sviluppo del territorio

Come sottolineato dal sindaco Luigi Nigrelli, Comitini ha scelto di aderire alla Rete dei Musei Comunali della Sicilia di ANCI Sicilia, una rete che unisce oltre 230 musei in più di 100 comuni:

«La Rete di ANCI Sicilia ci consente di fare sistema, superando l’isolamento attraverso lo scambio di buone pratiche e la creazione di itinerari turistici integrati. Insieme agli altri sindaci siamo convinti che la cultura sia la chiave per contrastare lo spopolamento delle aree interne».

Informazioni utili per i visitatori

Orari di apertura: Mattina dalle 09:00 alle 13:00 | Pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30

Mattina dalle 09:00 alle 13:00 | Pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 Ingresso: Gratuito

Gratuito Sedi: Palazzo Bellacera e Palazzo Baronale, Comitini (AG)

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