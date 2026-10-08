Otto milioni di euro per i forestali siciliani: via libera in Commissione ARS per aumentare le giornate lavorative

PALERMO — La Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento da 8 milioni di euro destinato al potenziamento delle attività forestali e all’incremento delle giornate lavorative per gli operatori del comparto.

A renderlo noto è il deputato regionale Carlo Auteri, che ha sottolineato come la misura, sostenuta anche dall’assessore regionale Luca Sammartino, rappresenti un impegno concreto a favore del settore e della tutela del territorio.

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Più giornate lavorative e prevenzione antincendio

L’emendamento, esaminato nella seduta del 6 ottobre, prevede per l’anno in corso un incremento di giornate lavorative aggiuntive a fini previdenziali. La misura punta a rafforzare le attività di manutenzione del demanio forestale e il contrasto agli incendi boschivi.

«Questo stanziamento rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento delle 151 giornate lavorative per gli operatori forestali – evidenzia Auteri –. È un risultato che si aggiunge a quello del 2024, quando un mio emendamento da 5 milioni di euro aveva già aumentato le giornate di lavoro. Diamo risposte concrete a una categoria a lungo dimenticata».

Mezzi, tecnologia e replica ai sindacati

Il parlamentare regionale ha ricordato anche gli altri interventi portati avanti dal 2023 ad oggi per il Corpo Forestale: dal recupero delle torrette di avvistamento al rinnovo del parco mezzi, fino all’acquisto di dotazioni tecnologiche avanzate contro l’azione dei piromani.

Rispondendo alle perplessità sollevate da alcune sigle sindacali, Auteri ha concluso: «A dispetto delle critiche noi rispondiamo con i fatti. Dopo trent’anni di promesse non mantenute, stiamo dimostrando che è possibile ottenere risultati. Continuerò a lavorare affinché i forestali abbiano maggiori garanzie occupazionali e strumenti adeguati».

La norma attende ora il completamento del proprio iter legislativo in Aula.