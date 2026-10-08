Catania riabbraccia Santa Maria di Gesù: il restauro della Chiesa e la rinascita di una Comunità

CATANIA — Dopo un accurato intervento di restauro che ha interessato la chiesa, il chiostro e numerose opere d’arte custodite al suo interno, Santa Maria di Gesù torna a riaprire le sue porte alla città di Catania. Un progetto sostenuto dai Frati Minori e dalla cittadinanza che restituisce alla memoria collettiva un luogo fondamentale di fede, bellezza e socialità.

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La riapertura solenne si terrà sabato 17 ottobre alle ore 18:00 con il raduno sul sagrato e un suggestivo spettacolo di videomapping immersivo curato da “Sullaluna”. Alle ore 19:00 seguirà la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, e dallo svelamento dell’epigrafe commemorativa alla presenza del Sindaco Enrico Trantino.

«La parola chiave è Comunità – dichiara Fra Massimo Corallo – restaurare le pietre significa anche restaurare un legame. Con la riapertura di Santa Maria di Gesù, Catania non ritrova soltanto un monumento restaurato, ma un pezzo della propria identità».

Il programma della settimana: dall’arte al gusto (12-16 ottobre)

La riapertura sarà preceduta da cinque giornate ricche di appuntamenti culturali e spirituali con Messe feriali celebrate nel chiostro:

Lunedì 12 ottobre (ore 20:00): Inaugurazione della mostra “Rivestiti di Cristo”, incentrata sui paramenti sacri e sul Tesoro di Santa Maria di Gesù, a cura della prof.ssa Liliana Nigro.

Inaugurazione della mostra “Rivestiti di Cristo”, incentrata sui paramenti sacri e sul Tesoro di Santa Maria di Gesù, a cura della prof.ssa Liliana Nigro. Martedì 13 ottobre (ore 20:00): “Mystery Beer Night”, serata culturale con degustazione di birre artigianali dei monaci di Norcia (su prenotazione).

“Mystery Beer Night”, serata culturale con degustazione di birre artigianali dei monaci di Norcia (su prenotazione). Mercoledì 14 ottobre (ore 20:00): Conferenza storico-artistica “Custodire la memoria, svelare la bellezza” con interventi di esperti e storici dell’arte sui restauri effettuati.

Conferenza storico-artistica “Custodire la memoria, svelare la bellezza” con interventi di esperti e storici dell’arte sui restauri effettuati. Giovedì 15 ottobre (ore 19:30): Adorazione eucaristica comunitaria “Pietre vive, scelte e preziose” curata dal gruppo giovani.

Adorazione eucaristica comunitaria “Pietre vive, scelte e preziose” curata dal gruppo giovani. Venerdì 16 ottobre (ore 20:00): Proiezione del cortometraggio “La Chiesa, il Chiostro, la Comunità” a cura di SMG LAB e Sniper Video.

Il weekend di riapertura e il ciclo di catechesi

Domenica 18 ottobre le Messe si terranno alle 8:30, 10:30 (con Cresime e Prime Comunioni) e 12:00. Alle 19:00 è prevista una Messa di ringraziamento per i benefattori, seguita dalla replica del videomapping.

Inoltre, dal 23 ottobre al 27 novembre (ogni venerdì alle ore 20:00), si terrà un percorso di sei catechesi per riscoprire la teologia e i luoghi della liturgia guidate da diversi relatori e teologi.