Addio a Salvo Mozar, la voce di Solarino che fece nascere Teleanapo

Solarino perde una delle figure che hanno contribuito a scrivere una pagina importante della storia della comunicazione locale siciliana. È morto Salvo Mozar, storico speaker e fondatore di Teleanapo, l’emittente televisiva che negli anni Ottanta rappresentò molto più di una semplice televisione locale: fu un progetto nato dalla passione, dall’intraprendenza e dalla voglia di raccontare il proprio territorio.

Pubblicità

La storia di Teleanapo comincia il 1° agosto 1984, proprio da un’idea di Salvo Mozar. Secondo la ricostruzione storica pubblicata da Massimo Emanuelli, Mozar iniziò le trasmissioni utilizzando addirittura un trasmettitore costruito con le proprie mani. Inizialmente il segnale raggiungeva soltanto Solarino, ma il progetto crebbe rapidamente fino a diventare una delle realtà televisive più seguite della provincia.

Dietro quella televisione c’era soprattutto la determinazione del suo fondatore. Mozar lavorò per anni alla crescita dell’emittente, occupandosi personalmente della gestione e affrontando anche le difficoltà economiche e burocratiche che caratterizzavano il mondo delle televisioni locali dell’epoca.

Teleanapo proseguì la propria attività per circa otto anni, fino alla chiusura nel 1992.

La normativa introdotta con la cosiddetta Legge Mammì rese infatti particolarmente onerosa la prosecuzione dell’attività per una piccola emittente locale.

Ma la storia non finì lì. Nel 2007 Salvo Mozar tornò a dare vita a Teleanapo attraverso lo streaming, portando quella esperienza nel nuovo mondo di Internet.

Con la sua scomparsa, Solarino saluta dunque un uomo che ha creduto nella comunicazione locale quando fare televisione significava spesso costruire tutto praticamente da zero: apparecchiature, trasmettitori, studio, programmazione e soprattutto un rapporto diretto con il pubblico.

Salvo Mozar appartiene a quella generazione di pionieri che hanno trasformato la televisione locale in uno strumento capace di dare voce ai paesi, alle persone e alle storie del territorio.

La sua esperienza rimane legata indissolubilmente a Teleanapo, ma anche alla memoria televisiva di Solarino e di una Sicilia nella quale le emittenti locali rappresentavano un punto di riferimento quotidiano per migliaia di telespettatori.

Oggi, davanti alla notizia della sua scomparsa, resta il ricordo di una voce e di un volto che hanno accompagnato un’epoca.

Solarino perde un suo protagonista.

La storia della televisione locale siciliana conserva invece il nome di Salvo Mozar.