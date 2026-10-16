Melilli, weekend nel segno dello sport: sei appuntamenti tra gare, natura e territorio

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MELILLI, 16 ottobre 2026 – Un fine settimana ricchissimo di eventi e all’insegna della partecipazione sociale e della promozione del territorio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, Melilli e Villasmundo ospiteranno ben sei appuntamenti sportivi organizzati in collaborazione con le associazioni locali: un palinsesto che spazia dal calcio a 5 alla pallavolo, fino al calcio di Eccellenza e al trekking outdoor di “CorriMelilli”.

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Il programma di Sabato 17 Ottobre: Calcio a 5 e Pallavolo

La giornata di sabato vedrà protagoniste le strutture indoor del comune con tre incontri di livello:

Calcio a 5 Serie A2 (ore 16:00): Al Pala Villasmundo, il Città di Melilli Calcio a 5 affronterà il Marsala Futsal 2012 in una sfida d’alta quota per il campionato nazionale.

Al Pala Villasmundo, il affronterà il Marsala Futsal 2012 in una sfida d’alta quota per il campionato nazionale. Pallavolo (ore 17:30): Al PalaMelilli scenderà in campo la Melilli Volley , opposta alla formazione calabrese del Lory Volley Pizzo.

Al PalaMelilli scenderà in campo la , opposta alla formazione calabrese del Lory Volley Pizzo. Calcio a 5 Serie C2 (ore 18:00): L’Ibla Melilli sarà impegnato in trasferta a Comiso contro il Billona Comiso ASD.

Il programma di Domenica 18 Ottobre: CorriMelilli e il Calcio d’Eccellenza

Domenica spazio all’attività outdoor e al calcio su campo grande:

L’ultima tappa di “CorriMelilli” (ore 10:30): Si chiude la rassegna promossa dall’A.S.D. Lino’s Gym per vivere la Terrazza degli Iblei. Partenza da Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco , con un percorso naturalistico che attraverserà le suggestive Cento Scale .

Si chiude la rassegna promossa dall’A.S.D. Lino’s Gym per vivere la Terrazza degli Iblei. Partenza da , con un percorso naturalistico che attraverserà le suggestive . Calcio Eccellenza (ore 15:30): Allo Stadio Comunale di Melilli, l’ APD Melilli sfiderà l’Acireale in un match attesissimo.

Allo Stadio Comunale di Melilli, l’ sfiderà l’Acireale in un match attesissimo. Calcio Seconda Categoria (ore 15:30): Impegno esterno per il PFR Real Villasmundo, che farà visita allo Scicli Bruffalori sul campo di Modica.

Il Sindaco Giuseppe Carta: «Lo sport è partecipazione e promozione del territorio»

Il primo cittadino di Melilli e deputato regionale, Giuseppe Carta, ha espresso grande soddisfazione per il calendario di eventi: