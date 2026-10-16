Melilli, weekend nel segno dello sport: sei appuntamenti tra gare, natura e territorio

MELILLI, 16 ottobre 2026 – Un fine settimana ricchissimo di eventi e all’insegna della partecipazione sociale e della promozione del territorio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, Melilli e Villasmundo ospiteranno ben sei appuntamenti sportivi organizzati in collaborazione con le associazioni locali: un palinsesto che spazia dal calcio a 5 alla pallavolo, fino al calcio di Eccellenza e al trekking outdoor di “CorriMelilli”.
Il programma di Sabato 17 Ottobre: Calcio a 5 e Pallavolo
La giornata di sabato vedrà protagoniste le strutture indoor del comune con tre incontri di livello:
- Calcio a 5 Serie A2 (ore 16:00): Al Pala Villasmundo, il Città di Melilli Calcio a 5 affronterà il Marsala Futsal 2012 in una sfida d’alta quota per il campionato nazionale.
- Pallavolo (ore 17:30): Al PalaMelilli scenderà in campo la Melilli Volley, opposta alla formazione calabrese del Lory Volley Pizzo.
- Calcio a 5 Serie C2 (ore 18:00): L’Ibla Melilli sarà impegnato in trasferta a Comiso contro il Billona Comiso ASD.
Il programma di Domenica 18 Ottobre: CorriMelilli e il Calcio d’Eccellenza
Domenica spazio all’attività outdoor e al calcio su campo grande:
- L’ultima tappa di “CorriMelilli” (ore 10:30): Si chiude la rassegna promossa dall’A.S.D. Lino’s Gym per vivere la Terrazza degli Iblei. Partenza da Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, con un percorso naturalistico che attraverserà le suggestive Cento Scale.
- Calcio Eccellenza (ore 15:30): Allo Stadio Comunale di Melilli, l’APD Melilli sfiderà l’Acireale in un match attesissimo.
- Calcio Seconda Categoria (ore 15:30): Impegno esterno per il PFR Real Villasmundo, che farà visita allo Scicli Bruffalori sul campo di Modica.
Il Sindaco Giuseppe Carta: «Lo sport è partecipazione e promozione del territorio»
Il primo cittadino di Melilli e deputato regionale, Giuseppe Carta, ha espresso grande soddisfazione per il calendario di eventi:
«Lo sport rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità, capace di unire persone, generazioni e realtà associative. Accanto alle competizioni, iniziative come CorriMelilli ci permettono di valorizzare le bellezze naturalistiche della nostra Terrazza degli Iblei. Invito tutti i cittadini a sostenere le nostre squadre e vivere insieme questi momenti di condivisione», ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Carta.