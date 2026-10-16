Caro-carburanti, esplode la protesta nel Calatino: corteo di trattori e blocchi sulla Statale 417 Catania-Gela

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CALTAGIRONE – La rabbia del settore primario e dei trasporti travalica i confini regionali e torna a far sentire la propria voce nel cuore della Sicilia. Dalla mattinata di oggi è in corso una massiccia manifestazione di protesta promossa da agricoltori e autotrasportatori di Caltagirone e dei comuni limitrofi, scesi in strada per denunciare il vertiginoso aumento del costo dei carburanti e l’insostenibilità delle spese di gestione che stanno mettendo a rischio centinaia di aziende e famiglie.

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Corteo sulla SS 417 e blocchi a Castelluccio: traffico in tilt

La mobilitazione si è organizzata a partire dal presidio principale di Caltagirone, dando vita a un imponente serpentone di mezzi agricoli e pesanti:

I percorsi interessati: Il lungo corteo di trattori sta percorrendo la Strada Statale 417 Catania-Gela e la SS 385 (la direttrice storica per Catania).

Il lungo corteo di trattori sta percorrendo la e la (la direttrice storica per Catania). I punti nevralgici: La marcia dei manifestanti ha come punto di snodo e ricongiungimento la rotatoria in località Castelluccio .

La marcia dei manifestanti ha come punto di snodo e ricongiungimento la rotatoria in località . Impatto sulla viabilità: Sulle principali arterie di collegamento del Calatino si registrano forti rallentamenti, incolonnamenti e code chilometriche, gestite dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del traffico.

La voce dei manifestanti: «Non chiediamo assistenzialismo, ma dignità»

Gli operatori economici del territorio chiedono un intervento immediato e strutturale da parte delle istituzioni regionali e nazionali, lanciando un grido d’allarme sulle ripercussioni a catena per l’intera filiera: