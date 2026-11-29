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SIRACUSA / CRONACA – Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.1 è stata registrata nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2026, alle ore 7:51, nell’area della Costa Siracusana, con epicentro localizzato in mare aperto a circa 28 chilometri a est di Siracusa. L’evento sismico è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

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Il sisma, di lieve entità, è stato classificato come superficiale, con una profondità stimata di 10 chilometri (indicata come «operator assigned» dalla sala sismica) e coordinate epicentrali pari a 36.9650 di latitudine e 15.5807 di longitudine.

Perché sulla costa viene avvertito raramente

La distanza dell’epicentro dalla costa riduce l’intensità percepita lungo il litorale: per terremoti di questa magnitudo, la scossa raramente viene avvertita dalla popolazione e nella maggior parte dei casi resta rilevata soltanto dagli strumenti sismografici.

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