Vergogna al Cep di Palermo: Vigili del Fuoco accerchiati e derubati durante lo spegnimento di un incendio

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PALERMO – Un episodio grave e sconcerta si è consumato nel quartiere Cep di Palermo, in via Filippo Paladino. Una squadra di Vigili del Fuoco, intervenuta d’urgenza per domare le fiamme appiccate a diversi cumuli di rifiuti lungo le vie della zona, è stata vittima di un vero e proprio blitz criminale durante l’espletamento del proprio servizio.

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La dinamica dell’agguato e il furto delle attrezzature

Mentre i pompieri stavano lavorando per mettere in sicurezza l’area e spegnere i roghi tossici, la situazione è rapidamente degenerata:

L’accerchiamento: Un gruppo di giovani a bordo di diversi scooter ha circondato i mezzi di soccorso, iniziando a girare a gran velocità attorno alle autobotti per creare scompiglio e distrarre il personale in servizio.

Un gruppo di giovani a bordo di diversi scooter ha circondato i mezzi di soccorso, iniziando a girare a gran velocità attorno alle autobotti per creare scompiglio e distrarre il personale in servizio. Il raid: Sfruttando la confusione e i momenti concitati delle operazioni di spegnimento, alcuni componenti del gruppo sono riusciti ad aprire i vani degli automezzi di soccorso, asportando e portando via importanti attrezzi da lavoro indispensabili per le attività di emergenza.

Avviate le indagini dei Carabinieri

Sull’episodio hanno aperto un’indagine i Carabinieri, intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno setacciando le testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per identificare i responsabili del gravissimo gesto, che rischia di compromettere la funzionalità dei mezzi di soccorso operativi in città.