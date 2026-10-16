Inchiesta al Comune di Siracusa: le opposizioni: “Il sindaco riferisca in aula”

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Il day after dell’operazione Nexus, con la quale la Procura europea di Palermo ha portato alla luce un presunto sistema di corruzione negli appalti pubblici al Comune di Siracusa, è quello delle domande e delle richieste di chiarimento. La città si interroga sulle contestazioni contenute nell’inchiesta, mentre il mondo politico attende risposte sul funzionamento degli affidamenti pubblici e sui rapporti tra amministrazione e imprenditori.

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Il sindaco Francesco Italia ha affidato a un video, pubblicato sui social e della durata di poco più di un minuto, la propria reazione alla vicenda. Si è detto “profondamente addolorato” per la gravità delle contestazioni, definite “talmente gravi che non riesco nemmeno a pronunciarle”. Italia ha precisato di non essere stato raggiunto da alcuna misura cautelare prevista nell’ordinanza del gip Antonella Coniglio, sottolineando che nei suoi confronti “non sono state condotte perquisizioni, sequestri né attività volte alla ricerca della prova”.

Una presa di posizione che non ha placato le richieste dell’opposizione, che ha invitato il primo cittadino a riferire nella seduta del Consiglio comunale programmata per lunedì prossimo. “Noi poniamo una questione morale – spiega Massimo Milazzo, capogruppo del Partito democratico – perché il sindaco ha dato fiducia ai partner oggi indagati, e una politica. Vogliamo sapere dal sindaco se in questi nove anni ci sia stato un mercimonio con spartizione di lavori pubblici a gruppi imprenditoriali, oppure no, e se le imprese sane debbano nutrire la speranza di accedere agli appalti pubblici, oppure no”.

Sulla stessa linea, ma con una richiesta incentrata sui controlli amministrativi, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro: “Chiediamo al sindaco e all’assessore alla Legalità e trasparenza di illustrare le misure anticorruzione concretamente attuate dal Comune, i controlli effettuati e i risultati prodotti”.