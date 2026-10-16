Marche, Montegiorgio capitale delle Giornate Mondiali del Turismo nel segno di San Francesco e dell’IA

MONTEGIORGIO (FERMO) – Il borgo marchigiano di Montegiorgio diventa il cuore pulsante delle celebrazioni per la 47ª Giornata Mondiale del Turismo. Una scelta strategica legata a doppio filo sia all’innovazione digitale sia all’ottavo centenario francescano: Montegiorgio è infatti la patria di Frate Ugolino Boniscambi, autore del testo latino degli «Actus Beati Francisci et sociorum eius», da cui nacquero i celebri Fioretti di San Francesco.
L’evento, organizzato con la partnership operativa dell’Archeoclub d’Italia, propone due giornate (16 e 17 ottobre 2026) dense di appuntamenti che spaziano da convegni sull’Intelligenza Artificiale al turismo lento e al trekking storico.
Venerdì 16 Ottobre: Convegno su IA, turismo e trekking urbano
La prima giornata si apre presso lo storico Teatro Alaleona di Montegiorgio per un focus sull’innovazione e le radici culturali del territorio:
- Accoglienza e progetti locali (ore 9:00 – 10:00): Saluti istituzionali seguiti dai «Racconti della Terra dei Fioretti», con la presentazione degli itinerari di Archeoclub d’Italia, delle scuole marchigiane e del lancio del Cammino dell’Anello della Custodia Fermana.
- Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale (ore 11:15): Relazione a cura del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche, incentrata su «Agenda digitale e Intelligenza Artificiale per ridisegnare il turismo».
- Trekking urbano (ore 15:00): Visita guidata storico-artistica e passeggiata per le vie del centro storico di Montegiorgio insieme ai visitatori e alle guide locali.
Sabato 17 Ottobre: Nasce il Cammino dell’Anello della Custodia Fermana
La giornata di sabato è interamente dedicata al turismo sostenibile e all’itinerario francescano, con la prima di cinque tappe di un grande cammino di 80 km che toccherà 11 comuni.
- Trekking e Cammino a piedi (partenza ore 8:00): Con partenza dal campo sportivo Roffo Alessandrini di Montegiorgio, i camminatori attraverseranno campagne e borghi con arrivo previsto alle 11:30 a Mogliano, presso la Chiesa di Santa Colomba, accolti dalle autorità e da esibizioni corali.
- Percorso Cicloturistico (partenza ore 8:00): In contemporanea, l’ASD Xtreme Bike Team organizza il percorso in bicicletta con la medesima partenza e congiungimento a Mogliano con i partecipanti al trekking.
«Montegiorgio è punto di riferimento per l’ottavo centenario francescano. La Custodia Fermana, già pochi anni dopo la morte di San Francesco, vantava ben 18 insediamenti. Con questa iniziativa uniamo la valorizzazione delle aree interne all’innovazione tecnologica», sottolinea Francesco Pasquali, Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Montegiorgio.