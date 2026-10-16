Marche, Montegiorgio capitale delle Giornate Mondiali del Turismo nel segno di San Francesco e dell’IA

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MONTEGIORGIO (FERMO) – Il borgo marchigiano di Montegiorgio diventa il cuore pulsante delle celebrazioni per la 47ª Giornata Mondiale del Turismo. Una scelta strategica legata a doppio filo sia all’innovazione digitale sia all’ottavo centenario francescano: Montegiorgio è infatti la patria di Frate Ugolino Boniscambi, autore del testo latino degli «Actus Beati Francisci et sociorum eius», da cui nacquero i celebri Fioretti di San Francesco.

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L’evento, organizzato con la partnership operativa dell’Archeoclub d’Italia, propone due giornate (16 e 17 ottobre 2026) dense di appuntamenti che spaziano da convegni sull’Intelligenza Artificiale al turismo lento e al trekking storico.

Venerdì 16 Ottobre: Convegno su IA, turismo e trekking urbano

La prima giornata si apre presso lo storico Teatro Alaleona di Montegiorgio per un focus sull’innovazione e le radici culturali del territorio:

Accoglienza e progetti locali (ore 9:00 – 10:00): Saluti istituzionali seguiti dai «Racconti della Terra dei Fioretti», con la presentazione degli itinerari di Archeoclub d’Italia, delle scuole marchigiane e del lancio del Cammino dell’Anello della Custodia Fermana.

Saluti istituzionali seguiti dai «Racconti della Terra dei Fioretti», con la presentazione degli itinerari di Archeoclub d’Italia, delle scuole marchigiane e del lancio del Cammino dell’Anello della Custodia Fermana. Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale (ore 11:15): Relazione a cura del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’ Università Politecnica delle Marche , incentrata su «Agenda digitale e Intelligenza Artificiale per ridisegnare il turismo».

Relazione a cura del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’ , incentrata su «Agenda digitale e Intelligenza Artificiale per ridisegnare il turismo». Trekking urbano (ore 15:00): Visita guidata storico-artistica e passeggiata per le vie del centro storico di Montegiorgio insieme ai visitatori e alle guide locali.

Sabato 17 Ottobre: Nasce il Cammino dell’Anello della Custodia Fermana

La giornata di sabato è interamente dedicata al turismo sostenibile e all’itinerario francescano, con la prima di cinque tappe di un grande cammino di 80 km che toccherà 11 comuni.

Trekking e Cammino a piedi (partenza ore 8:00): Con partenza dal campo sportivo Roffo Alessandrini di Montegiorgio, i camminatori attraverseranno campagne e borghi con arrivo previsto alle 11:30 a Mogliano , presso la Chiesa di Santa Colomba, accolti dalle autorità e da esibizioni corali.

Con partenza dal campo sportivo Roffo Alessandrini di Montegiorgio, i camminatori attraverseranno campagne e borghi con arrivo previsto alle 11:30 a , presso la Chiesa di Santa Colomba, accolti dalle autorità e da esibizioni corali. Percorso Cicloturistico (partenza ore 8:00): In contemporanea, l’ASD Xtreme Bike Team organizza il percorso in bicicletta con la medesima partenza e congiungimento a Mogliano con i partecipanti al trekking.