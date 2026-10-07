Novità al Municipio di Priolo Gargallo: Salvatore Giuliano è il nuovo Comandante della Polizia Locale

PRIOLO GARGALLO — Cambio al vertice del Corpo di Polizia Locale di Priolo Gargallo. Salvatore Giuliano assume la guida del Comando della Polizia Municipale cittadina, subentrando al comandante uscente Giovanni Mignosa, che ha guidato il Corpo negli ultimi anni gestendo la sicurezza e il controllo del territorio locale.

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Un nuovo capitolo per la sicurezza e la viabilità cittadina

L’insediamento del nuovo Comandante segna l’inizio di una nuova fase operativa per la Polizia Municipale priolese, chiamata a garantire il presidio del territorio, la tutela della sicurezza urbana, il rispetto del codice della strada e il supporto costante ai cittadini e alle istituzioni.

Tra le sfide principali all’ordine del giorno vi sono il potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione sul territorio, la gestione della viabilità e il proseguimento delle attività legate alla sicurezza ambientale e urbana.

Un sentito ringraziamento va al Comandante uscente Giovanni Mignosa per il lavoro svolto con dedizione nel corso del suo mandato al servizio della comunità.: