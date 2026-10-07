Il Piatto del Giorno ad Ottobre: il trionfo dei sapori e dei profumi autunnali

L’AUTUNNO IN TAVOLA — Con l’arrivo di ottobre, le giornate si accorciano, il clima si rinfresca e la cucina ritrova il piacere dei piatti caldi, avvolgenti e confortanti. Il piatto del giorno ad ottobre celebra le eccellenze di stagione, portando nei menu la ricchezza dei prodotti che il bosco e la terra offrono in questo periodo dell’anno.

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Gli ingredienti protagonisti di ottobre

Ottobre è il mese ideale per riscoprire materie prime dal sapore intenso e genuino:

I Funghi Porcini e Chiodini: Protagonisti incontestati di primi piatti e contorni ricchi d’aroma.

La Zucca: Dolce e versatile, perfetta per vellutate, risotti o cotta al forno con erbe aromatiche.

Le Castagne e le Noci: Ideali per arricchire primi di pasta fresca, ripieni o dolci della tradizione.

Le Verdure di Stagione: Broccoli, cavolfiori, cime di rapa e radicchio rosso.

La proposta del giorno: Risotto alla Zucca, Porcini e Granella di Noci

Per rappresentare al meglio lo spirito di questo mese, la proposta ideale per il piatto del giorno è un grande classico della tradizione autunnale rivisitato: Risotto mantecato alla crema di zucca, funghi porcini trifolati e granella di noci tostate.

Un primo piatto che equilibra la dolcezza della zucca con la nota aromatica dei porcini freschi e la croccantezza delle noci, accompagnato idealmente da un calice di vino rosso strutturato.

Spazio al comfort food

Oltre ai primi piatti ricchi, ottobre richiama la voglia di:

Zuppe e Minestroni: Zuppa di farro e legumi, vellutate di zucca e carote servite con crostini dorati.

Secondi Avvolgenti: Brasati, spezzatini con patate e funghi, oppure tagliate di carne arricchite con riduzioni ai frutti di bosco o castagne.

Dolci di Stagione: Torte di mele caserecce, castagnaccio o crostate alla confettura di fichi e noci.