Siracusano e augustano tra i protagonisti della battaglia di Lepanto

di Giovanni Intravaia

La battaglia di Lepanto fu un epico scontro navale avvenuto il 7 ottobre 1571 nel Golfo di Corinto. La battaglia vide la vittoria schiacciante della Lega Santa, una coalizione di Stati cattolici guidata da Spagna e Venezia, ai danni della flotta dell’Impero Ottomano. L’evento, pur avendo un impatto geopolitico limitato sul lungo periodo, assunse un enorme valore simbolico e propagandistico per l’Europa cristiana, infrangendo il mito dell’invincibilità turca sul mare.

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Le Cause del Conflitto

La causa scatenante fu l’invasione ottomana dell’isola di Cipro (1570), un avamposto commerciale strategico sotto il controllo della Repubblica di Venezia. Dopo un lunghissimo e sfibrante assedio, la fortezza veneziana di Famagosta cadde nell’agosto del 1571. La brutalità dei conquistatori turchi – in particolare il tragico supplizio del comandante veneziano Marcantonio Bragadin, scorticato vivo nonostante la resa – sconvolse l’Occidente. Davanti a questa ineludibile minaccia, Papa Pio V riuscì a superare le storiche rivalità tra le potenze europee e a fondare la Lega Santa.

I Due Schieramenti

L’imponente scontro coinvolse centinaia di navi e oltre 100.000 uomini: La Lega Santa: era guidata dal carismatico ventiquattrenne Don Giovanni d’Austria ( fratellastro del re di Spagna Filippo II ). La flotta era composta per oltre la metà dalle navi di Venezia, seguita da quelle della Spagna (comprese le flotte di Napoli, Sicilia e Sardegna), dello Stato Pontificio, di Genova, dei Cavalieri di Malta e di vari ducati italiani. L’Impero Ottomano era comandato dall’ammiraglio Mehmet Alì Pascià, supportato dal corsaro Uluç Alì.

Lo Svolgimento e il Ruolo delle Galeazze

Le due flotte si incontrarono a largo della città greca di Lepanto. Lo scontro ravvicinato si trasformò rapidamente in una gigantesca e sanguinosa battaglia corpo a corpo tra i ponti delle navi affiancate. A decidere l’esito dello scontro fu un’innovazione tecnologica militare introdotta dai veneziani: le galeazze. Queste navi, più alte e pesanti delle normali galee, erano vere e proprie fortezze galleggianti dotate di una potenza di fuoco nettamente superiore. Schierate in prima linea, le galeazze scompaginarono la formazione ottomana prima ancora del contatto ravvicinato. La nave ammiraglia ottomana venne infine abbordata, Alì Pascià fu ucciso e la sua bandiera catturata, gettando nel panico i turchi e decretando il trionfo cristiano.

Le Conseguenze

Nonostante le immani perdite ottomane (circa 25.000 morti e la quasi totale distruzione della flotta), le conseguenze politiche reali furono modeste:

A livello strategico: La coesione della Lega Santa svanì rapidamente a causa degli interessi divergenti dei suoi membri. Gli ottomani , invece , ricostruirono rapidamente la flotta nei mesi successivi.

A livello territoriale: Venezia non riebbe Cipro e fu costretta a firmare una pace separata accettando la perdita dell’isola. Nel 1577, una tregua ufficiale tra la Spagna e l’Impero Ottomano stabilizzò definitivamente i confini nel Mediterraneo.

La vittoria della Lega Santa nella battaglia di Lepanto ebbe un impatto culturale e religioso immenso sull’Europa dell’epoca, trasformandosi immediatamente in un potente strumento di propaganda e devozione cattolica che ha segnato indiscutibilmente la cultura e la religione .

L’Impatto Religioso: La Madonna del Rosario

Per il mondo cristiano, la vittoria non fu considerata solo il frutto di una strategia militare, ma un vero e proprio miracolo divino ottenuto grazie all’intercessione della Vergine Maria. La preghiera del Rosario: prima della battaglia, Papa Pio V aveva ordinato a tutta la cristianità di recitare il Rosario per invocare la protezione divina sulla flotta. Si narra che lo stesso Papa, a Roma, abbia avuto una visione profetica della vittoria nell’ora esatta in cui essa avveniva a Lepanto. La festa della Madonna del Rosario: Per ringraziare la Vergine, Papa Pio V istituì inizialmente la festa di Santa Maria della Vittoria, fissata al 7 ottobre. Il suo successore, Gregorio XIII, ne cambiò il nome in festa della Madonna del Rosario.

Le “Chiese di Lepanto”: In tutta Europa sorsero cappelle, altari e confraternite dedicate al Rosario per celebrare l’evento. Molti stendardi e navi cattoliche portavano l’immagine della Vergine, che divenne la protettrice delle flotte cristiane.

L’Impatto Culturale: Arte e Propaganda

La vittoria fu celebrata con un’esplosione di opere d’arte, componimenti letterari e feste pubbliche, in particolare a Venezia e a Roma, che fecero di Lepanto il simbolo del trionfo del cattolicesimo sulle forze “infedeli” (in pieno clima di Controriforma). La pittura monumentale: I più grandi artisti dell’epoca furono incaricati di immortalare la battaglia. Nel Palazzo Ducale di Venezia, Paolo Veronese dipinse l’Allegoria della battaglia di Lepanto, mentre Tintoretto realizzò una monumentale tela (andata poi perduta in un incendio). A Roma, Papa Gregorio XIII commissionò a Giorgio Vasari gli affreschi della Sala Regia in Vaticano.

La letteratura: Grandi poeti dell’epoca dedicarono poemi all’evento. Tra questi, il celebre poeta spagnolo Miguel de Cervantes ( che aveva partecipato fisicamente alla battaglia a bordo della galea Marquesa, dove venne ferito gravemente perdendo l’uso della mano sinistra, guadagnandosi il soprannome di “il monco di Lepanto” ). Nei suoi scritti, definì l’evento come “la più grande occasione che videro i secoli passati, né sperano di vedere i futuri “.

Tradizioni Popolari e Rievocazioni Storiche

Il mito di Lepanto si è tramandato nei secoli attraverso feste e tradizioni locali che resistono ancora oggi in diverse parti d’Italia e del Mediterraneo: i “Mori e Cristiani”: In Spagna e in diverse località del Sud Italia, la battaglia ha alimentato rappresentazioni popolari in costume note come “Sfilate dei Mori e dei Cristiani”, in cui viene rievocato lo scontro e la successiva vittoria cristiana.

Le processioni d’ottobre: In molti paesi italiani, la prima domenica di ottobre vede ancora oggi solenni processioni in cui la statua della Madonna del Rosario viene portata per le strade, spesso accompagnata da canti storici che richiamano la protezione dalle invasioni corsare.

Le galee siciliane erano presenti e giocarono un ruolo eroico e di primissimo piano . Sebbene la Sicilia fosse all’epoca un Vicereame sotto il controllo dell’Impero Spagnolo, possedeva una propria Flotta del Regno di Sicilia dotata di Marine indipendenti. Inoltre, l’intera flotta della Lega Santa si era radunata e preparata proprio nel porto di Messina nell’estate del 1571 prima di salpare verso la Grecia.

Consistenza della flotta siciliana

La Sicilia partecipò ufficialmente con circa 10 galee. Tra queste vi erano le 6 navi ordinarie del Regno, a cui si aggiunsero imbarcazioni finanziate direttamente dalle città dell’isola (come due galee ben armate offerte dalla città di Palermo) e navi di nobili “venturieri”. Tra questi, il patrizio messinese Vincenzo Marullo, Conte di Condojanni e di Augusta, il quale armò a proprie spese due galee per unirsi alla spedizione.-

Il posizionamento tattico: L’Avanguardia

Il ruolo militare più prestigioso e rischioso venne affidato al nobile Juan de Cardona (Giovanni de Cardona), comandante della flotta siciliana. Cardona fu messo a capo del Corpo di Avanguardia dell’intera armata cristiana, composto da 8 galee: 4 siciliane e 4 veneziane. Il loro compito era quello di navigare davanti al resto della flotta, avvistare i turchi, iniziare le prime schermaglie e correre in soccorso dei punti più critici dello schieramento non appena la battaglia fosse entrata nel vivo.

Altri posizionamenti nella battaglia

Le restanti galee siciliane vennero distribuite nei vari settori dello scontro: Nel Corno Destro (l’ala meridionale dello schieramento cristiano), guidato dal genovese Giovanni Andrea Doria, combatterono diverse galee spagnole e siciliane. Tra le navi siciliane rimaste celebri nei registri d’ufficio si distinse, ad esempio, la galea San Giovanni, comandata da Davide Imperiale.

La partecipazione della flotta siciliana – insieme a quella del Regno di Napoli, della Repubblica di Genova, di Venezia, del Ducato di Savoia e del Papa – fece sì che a Lepanto, per la prima volta dopo secoli, quasi tutti i marinai della penisola italiana si trovassero a combattere uniti sotto lo stesso vessillo. Un siracusano e un augustano, erano presenti e legati a doppio filo alle vicende del contingente siciliano e dei Cavalieri. Le cronache storiche e i registri dell’ordine di battaglia ne tramandano i nomi e l’eroico comportamento

L’Amodei (Francesco Amodei): originario di Augusta, era un capitano di mare di grande valore. Durante la battaglia, gli fu affidato il comando di una galea da guerra chiamata “Sicilia di Sicilia”. La sua imbarcazione si batté con onore nel Corno Destro (l’ala meridionale della flotta della Lega Santa), posizionata sotto il comando strategico del genovese Giovanni Andrea Doria.

Il Di Naro / Naro (Rinaldo Naro): nobile cavaliere originario di Siracusa (appartenente alla storica famiglia Naro, talvolta indicata nelle fonti come Di Naro). Egli non combatteva direttamente sulle navi del Vicereame, bensì sulle imbarcazioni della Sacra Religione. Era infatti il capitano della prestigiosa galea “Capitana di Malta” (la nave ammiraglia dei Cavalieri di Malta). Durante i violentissimi scontri corpo a corpo che flagellarono il suo settore, il capitano Rinaldo Naro rimase mortalmente ferito sul ponte di comando.

La memoria di figure come Francesco Amodei e Rinaldo Naro testimonia come l’intera nobiltà e marineria siciliana (da Messina a Palermo, passando per Siracusa e Augusta) partecipò attivamente e pagò un altissimo tributo di sangue per quella storica vittoria.