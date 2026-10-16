Pallamano Serie A Gold, Albatro Siracusa alla prova del nove: al PalaAcradina arriva il Merano per la 7ª giornata

Read this article in English→

SIRACUSA, 16 ottobre 2026 – Dopo essere tornata al successo nell’ultimo turno, la Teamnetwork Albatro Siracusa si appresta a tornare sul parquet di casa per affrontare una sfida delicata e dal sapore di scontro diretto. Sabato 17 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle ore 16:30 al PalaAcradina, la formazione blublu sfiderà il Merano per la settima giornata d’andata della Serie A Gold di pallamano maschile.

Pubblicità

La sfida si preannuncia particolarmente combattuta ed equilibrata:

In vista della contesa, il tecnico dei siracusani Mateo Garralda ha invitato l’ambiente a mantenere alta la concentrazione per dare seguito alle ultime prestazioni positive:

«Ora dobbiamo dare continuità. Merano è una squadra ben organizzata e difficile da affrontare per il nostro modello di gioco. Giocano bene in velocità, hanno una buona difesa che riesce a cambiare assetto rapidamente e sono molto dinamici. Dovremo dare il massimo per contrastarli e mettere in campo il meglio delle nostre caratteristiche di gioco».