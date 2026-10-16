Pallamano Serie A Gold, Albatro Siracusa alla prova del nove: al PalaAcradina arriva il Merano per la 7ª giornata

SIRACUSA, 16 ottobre 2026 – Dopo essere tornata al successo nell’ultimo turno, la Teamnetwork Albatro Siracusa si appresta a tornare sul parquet di casa per affrontare una sfida delicata e dal sapore di scontro diretto. Sabato 17 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle ore 16:30 al PalaAcradina, la formazione blublu sfiderà il Merano per la settima giornata d’andata della Serie A Gold di pallamano maschile.
Scontro diretto in classifica: numeri ed equilibrio sostanziale
La sfida si preannuncia particolarmente combattuta ed equilibrata:
- Punti in palio: Entrambe le compagini si trovano attualmente appaiate in classifica a quota 6 punti, frutto di un cammino identico composto da tre vittorie e tre sconfitte nelle prime sei uscite stagionali.
- Differenza reti: L’Albatro vanta un leggerissimo vantaggio nel computo complessivo della differenza reti (+3 rispetto agli altoatesini), ma le caratteristiche tecniche ed economiche del gioco delle due squadre differiscono notevolmente.
- Lo stato di forma degli avversari: Il Merano è reduce da una battuta d’arresto casalinga contro il Cologne, ma ha già dimostrato il proprio valore battendo una big come il Fasano nel turno precedente.
L’analisi del coach Mateo Garralda: «Servirà la massima continuità»
In vista della contesa, il tecnico dei siracusani Mateo Garralda ha invitato l’ambiente a mantenere alta la concentrazione per dare seguito alle ultime prestazioni positive:
«Ora dobbiamo dare continuità. Merano è una squadra ben organizzata e difficile da affrontare per il nostro modello di gioco. Giocano bene in velocità, hanno una buona difesa che riesce a cambiare assetto rapidamente e sono molto dinamici. Dovremo dare il massimo per contrastarli e mettere in campo il meglio delle nostre caratteristiche di gioco».
Info utili e diretta streaming
La gara tra Teamnetwork Albatro e Merano si giocherà sabato 17 ottobre al PalaAcradina con inizio alle 16:30. Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, la diretta streaming del match sarà garantita gratuitamente sulla piattaforma ufficiale PallamanoTV a partire dalle ore 16:20.