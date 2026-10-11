Pensione di dicembre più ricca: in arrivo l’importo aggiuntivo fino a 154,94 euro

ROMA – Si preannuncia un mese di dicembre leggermente più ricco per una vasta platea di pensionati italiani. Oltre all’assegno mensile ordinario e alla tredicesima mensilità, diversi beneficiari si vedranno accreditare un’ulteriore somma integrativa che può arrivare fino a un massimo di 154,94 euro sul cedolino di fine anno.
Che cos’è l’importo aggiuntivo
La misura trae origine dalla legge n. 388 del 2000. Si tratta di un contributo economico introdotto dal legislatore per garantire un sostegno concreto a tutti i soggetti che percepiscono pensioni di importo contenuto e che rientrano all’interno di specifiche soglie di reddito fissate dalla legge.
Erogazione automatica dell’INPS e requisiti reddituali
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’INPS ha previsto un meccanismo di accreditamento immediato:
- Nessuna domanda necessaria: L’istituto previdenziale erogherà il beneficio in maniera del tutto automatica, senza che i cittadini debbano presentare richieste formali o domande agli sportelli o tramite il portale online.
- Limiti di reddito: Il bonus fino a 154,94 euro non spetta a tutti i titolari di trattamento minimo. L’accesso al contributo è subordinato al rispetto di requisiti reddituali stringenti che considerano l’importo annuo della pensione, il reddito personale e, dove previsto, quello coniugale complessivo.
- Controlli incrociati: L’INPS effettuerà le verifiche sui dati reddituali per determinare con esattezza gli aventi diritto che riceveranno la somma direttamente con il pagamento di dicembre.