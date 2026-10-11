Attacco Houthi sull’aeroporto di Riad: Usa alzano l’allerta, scuole chiuse e didattica a distanza

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RIAD (ARABIA SAUDITA) – Si alza drammaticamente il livello di tensione in Medio Oriente dopo il sanguinoso attacco condotto dai ribelli Houthi contro l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riad. Il bilancio è pesante: 12 morti (tra cui un cittadino statunitense) e oltre 300 feriti, con gravi ripercussioni e caos sui voli nell’intero Paese.

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Misure di sicurezza per il personale USA

L’ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha reagito immediatamente innalzando il livello di allerta per tutti i connazionali presenti sul territorio saudita e imponendo stringenti restrizioni agli spostamenti del proprio personale diplomatico:

Autorizzazioni speciali: Per utilizzare lo scalo Re Khalid di Riad, così come gli aeroporti di Gedda e Dammam, i dipendenti del governo statunitense dovranno richiedere un’autorizzazione preventiva.

Per utilizzare lo scalo Re Khalid di Riad, così come gli aeroporti di Gedda e Dammam, i dipendenti del governo statunitense dovranno richiedere un’autorizzazione preventiva. Valutazioni a Washington: L’uccisione di un cittadino americano nell’attacco ha spinto l’amministrazione guidata dal presidente Donald Trump a valutare l’ipotesi di un intervento militare diretto.

Riad corre ai ripari: scuole in didattica a distanza

La minaccia della pioggia di missili ha spinto le autorità locali ad adottare misure d’emergenza anche sul piano civile e scolastico: