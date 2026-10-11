Sanità e mazzette a Palermo: sei anni al commercialista Mario Lupo (ex Samot)

PALERMO – Arriva la prima sentenza nell’ambito delle inchieste sulle tangenti nella sanità siciliana. Il Gup Marta Maria Bossi ha condannato a sei anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici il commercialista Mario Lupo, ex presidente della Samot (società attiva nell’assistenza domiciliare ai malati terminali).

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La condanna e il meccanismo delle mazzette

La decisione, maturata al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, riguarda le mazzette che Lupo versava a Francesco Cerrito, ex dirigente dell’Asp 6 oggi in pensione. I due erano stati arrestati in flagranza di reato nel settembre dello scorso anno.

Secondo quanto ricostruito dalla sentenza, il denaro venivano consegnato al funzionario per velocizzare i pagamenti delle pratiche amministrative e favorire le attività della Samot. Lo stesso Cerrito (che ad aprile aveva concordato un patteggiamento a tre anni e sei mesi) aveva ammesso di aver ricevuto tra le 5 e le 6 dazioni per un importo complessivo compreso tra gli 11.000 e i 12.000 euro.

Le altre figure coinvolte nei filoni d’indagine

L’arresto di Lupo ha fatto da apripista a un secondo e più ampio filone di indagini che vede coinvolti diversi volti noti del panorama politico, burocratico e professionale dell’Isola:

Gaetano Armao: Ex vicepresidente della Regione Siciliana;

Ex vicepresidente della Regione Siciliana; Pierluigi Matta: Avvocato;

Avvocato; Luigi Zancla: Presidente della Samo;

Presidente della Samo; Giuseppe Geremia Lombardo: Deputato regionale.

L’esito del procedimento a carico di Lupo segna un passaggio chiave nella complessa vicenda giudiziaria che sta ridisegnando i contorni dei rapporti tra sanità privata, burocrazia e politica a Palermo.