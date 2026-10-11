Pignoramenti e debiti: la complessa situazione finanziaria di Gaetano Armao

PALERMO – «Io sono atterrato». Un’espressione amara che non descrive l’arrivo da un volo, bensì il peso schiacciante di un dissesto finanziario. Sarebbe questa la condizione descritta dal docente ed ex assessore regionale Gaetano Armao fino a poche settimane fa, stretto nella morsa di pignoramenti e contenziosi economici.

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Pignoramenti e creditori

Secondo quanto emerso, le difficoltà economiche del professore sarebbero legate a un cospicuo volume di debiti per centinaia di migliaia di euro. Tra i creditori figurano diversi istituti bancari ma anche contenziosi personali, compresi i pignoramenti promossi dalla sua ex moglie per posizioni da saldare.

La situazione finanziaria ha sollevato interrogativi e reazioni nell’ambiente politico e accademico siciliano, mettendo in luce un quadro di forte sofferenza patrimoniale che ha caratterizzato la recente attività dell’ex esponente di governo.