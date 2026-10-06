Priolo Gargallo, lo sguardo sul territorio: la piscina comunale diventa accessibile a tutti. Obiettivo “Bandiera Lilla”

Garantire a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione o barriera, il diritto di fruire degli spazi pubblici e delle strutture sportive del proprio paese: è con questa attenzione costante verso i bisogni concreti della comunità che la nostra redazione segue da vicino gli interventi di adeguamento e miglioramento del patrimonio comunale a Priolo Gargallo.

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Dopo l’arrivo dello “scoiattolo” — un montascale a ruote — l’ultimo segnale importante arriva direttamente dalla piscina comunale, dove da una decina di giorni è stata installata e collaudata una nuova gruetta meccanica progettata per consentire l’ingresso in acqua e la fruizione della vasca da parte delle persone con disabilità o con ridotta mobilità.

Un piccolo impianto tecnologico, ma dal valore sociale enorme, che restituisce dignità, autonomia e possibilità di svago e terapia a tanti residenti e famiglie del territorio che, per troppo tempo, hanno dovuto affrontare ostacoli architettonici.

La cordata amministrativa e la visione sociale

L’intervento è il frutto di un lavoro sinergico e mirato all’interno dell’esecutivo cittadino. A sottolineare l’importance dell’opera è l’Assessore alle Politiche Sociali, Gipi Marullo, che traccia la linea dell’impegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni:

«Dopo uno straordinario lavoro di ristrutturazione portato avanti dall’amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni, che ha riconsegnato la piscina a Priolo dopo 20 anni di chiusura, grazie al fondamentale lavoro degli assessori e degli uffici comunali, abbiamo oggi una piscina pienamente accessibile dai disabili, grazie a questa gruetta che è stata installata 10 giorni fa. L’obiettivo è sicuramente l’accessibilità totale ed è quello di poter avere, il più presto possibile, anche il riconoscimento della Bandiera Lilla per un comune pienamente accessibile».

Verso la “Bandiera Lilla”: Priolo modello di accessibilità

Il sollevatore in piscina non rappresenta un punto d’arrivo, ma un tassello di una strategia più ampia. L’Amministrazione intende infatti candidare Priolo Gargallo all’ottenimento della Bandiera Lilla, l’ambito riconoscimento nazionale riservato ai Comuni che dimostrano un impegno concreto nell’accessibilità turistica, sportiva e urbana per le persone con disabilità.

«Il Comune di Priolo Gargallo con il Progetto “UN MARE SENZA BARRIERE” è Candidato alla 9ᵃ Edizione del Premio Turismi Accessibili — ha concluso l’assessore Marullo —, che dopo la messa in onda del servizio sulla nostra Abil Beach ad opera della trasmissione Camper di RAI 1, rappresenta un riconoscimento del grande lavoro che questa amministrazione sta svolgendo».

La nostra redazione continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione di questi progetti sul territorio, convinta che la qualità della vita di una comunità si misuri prima di tutto dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno.