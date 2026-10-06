Vittoria, tragedia sfiorata alla scuola Pappalardo: crolla il soffitto in classe – Video

Foto e video Franco Assenza

VITTORIA (RG) – Una mattinata di pura paura che solo per un caso fortunato non si è trasformata in tragedia. Intorno alle ore 12:00 di oggi, all’interno del plesso scolastico “Pappalardo” di via 1° Maggio a Vittoria, una porzione del soffitto dell’aula che ospita la classe 3ª E è improvvisamente ceduta, riversando sui banchi e sul pavimento un ingente quantitativo di calcinacci e detriti.

I momenti di panico sono stati immediati: due alunni hanno riportato ferite leggere alla testa e sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con due ambulanze. L’aula è stata tempestivamente sgomberata e transennata, mentre l’intero edificio è stato sottoposto alle prime verifiche di agibilità.

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Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria insieme ai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale, impegnati nei rilievi strutturali per accertare le cause del crollo e verificare la tenuta dei solai adiacenti.

Le immagini e i filmati esclusivi della nostra redazione

La presenza vigile e costante dei nostri inviati sul territorio documenta la gravità dell’accaduto. Attraverso i servizi e il materiale video-fotografico esclusivo firmato da Franco Assenza, i video mostrano la drammaticità della scena: banchi sommersi da pesanti blocchi di intonaco, la voragine aperta nel soffitto e lo sconcerto di docenti e genitori nel cortile dell’istituto, con studenti visibilmente scossi confortati dagli adulti presenti.

L’ANALISI DELLA REDAZIONE: Una sicurezza che non può dipendere dalla sorte

Quanto accaduto questa mattina a Vittoria non rappresenta purtroppo un episodio isolato, ma riapre una ferita dolorosa e mai rimarginata sul fronte dell’edilizia scolastica in Sicilia e su scala nazionale.

I dati più recenti del XXIV Rapporto di Cittadinanzattiva tracciano un quadro allarmante: negli ultimi dodici mesi si sono registrati ben 68 crolli negli istituti italiani, con un bilancio di 12 feriti. La gran parte dei cedimenti riguarda proprio il distacco di intonaci, controsoffitti e porzioni di solaio.

A preoccupare la nostra redazione è soprattutto la carenza strutturale delle certificazioni ufficiali:

Mancanza di Agibilità: Oltre il 59% degli edifici scolastici italiani non dispone del certificato di agibilità.

Oltre il non dispone del certificato di agibilità. Prevenzione Incendi: Una percentuale analoga risulta priva della certificazione antincendio, con un quadro ancor più critico nelle province siciliane.

Una percentuale analoga risulta priva della certificazione antincendio, con un quadro ancor più critico nelle province siciliane. Competenze e Interventi: La manutenzione degli edifici del primo ciclo spetta ai Comuni. Se da un lato i Dirigenti Scolastici segnalano costantemente le criticità, dall’altro le amministrazioni locali faticano a garantire verifiche periodiche e sistematiche sui tetti e sui solai, intervenendo quasi sempre “a emergenza avvenuta”.

Finché la sicurezza e la prevenzione negli istituti dove studiano i nostri figli resteranno legate a interventi occasionali e non a un piano programmatico di controlli, la incolumità degli studenti rimarrà affidata soltanto alla fortuna.

La redazione di WLTV continuerà a seguire la vicenda con aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti nei prossimi telegiornali.