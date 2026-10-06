Siracusa, Valica e Salute Donna insieme per la prevenzione: ecografie e visite senologiche gratuite per le dipendenti

SIRACUSA – La prevenzione oncologica entra direttamente nei luoghi di lavoro e si fa concreta opportunità per chi quotidianamente dedica la propria vita professionale alla cura e all’assistenza degli altri. In occasione dell’Ottobre Rosa – mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno – la Cooperativa Sociale VALICA e l’associazione Salute Donna ODV (Sezione di Siracusa) hanno siglato un importante protocollo d’intesa per promuovere visite senologiche ed ecografie gratuite a favore del personale dipendente.

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L’intesa, firmata dal presidente di VALICA Carmelo Mazzarella e dalla presidente di Salute Donna ODV Siracusa Mariaconcetta Francica Nava, vedrà la realizzazione di sessioni di screening medico nei mesi di ottobre e novembre 2026 direttamente all’interno delle sedi operative della cooperativa.

La diagnosi precoce incontra il welfare aziendale

Il tumore al seno continua a registrare la più alta incidenza tra la popolazione femminile, rendendo la diagnosi precoce il fattore determinante per l’efficacia delle cure e la salvaguardia della vita. Con questa iniziativa, VALICA sceglie di investire sul benessere e sulla tutela della salute delle proprie lavoratrici — che rappresentano la maggioranza dell’organico aziendale impiegato nei servizi educativi, sociali e assistenziali della provincia — abbattendo i vincoli di tempo e le barriere organizzative che spesso portano a rinviare i controlli periodici.

Le visite saranno curate dai medici specialisti in senologia che prestano la propria opera volontaria per Salute Donna ODV Siracusa, realtà attiva sul territorio dal mese di aprile 2021 nel campo dell’ascolto, del sostegno e della promozione della salute femminile.

Le voci dei protagonisti

«La nostra Cooperativa è fatta prima di tutto di persone e, nella maggior parte dei casi, di donne che ogni giorno si prendono cura degli altri. Abbiamo ritenuto importante fare qualcosa di concreto anche per prenderci cura di loro. La prevenzione deve passare da atti concreti, anche attraverso la collaborazione con le altre realtà del territorio, per poi tradursi in opportunità realmente accessibili». — Carmelo Mazzarella, Presidente Cooperativa Sociale VALICA