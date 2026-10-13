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Schifani resta, Tajani blindare la Regione: «Piena fiducia, nessun passo indietro»

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ROMA / PALERMO – Nessun vertice di crisi, nessuna dimissione e nessun cambio al vertice della Regione Siciliana. Il faccia a faccia romano tra il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e il Presidente della Regione, Renato Schifani, si conclude con la piena blindatura del Governatore e lo spegnimento delle polemiche interne al partito degli ultimi giorni.

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Tajani ha confermato al presidente Schifani la massima stima e l’apprezzamento per il lavoro svolto dalla giunta di Palazzo d’Orléans, citando in particolare i risultati ottenuti sul fronte del risanamento dei conti pubblici regionali, ed esortandolo a proseguire con determinazione nel programma di governo.

Chiuso il caso Minardo: rinnovamento nel partito, non al Governo

L’incontro chiude bruscamente le speculazioni nate dopo le recenti e discusse dichiarazioni del commissario regionale azzurro, Nino Minardo, che aveva sollecitato pubblicamente «un cambio di passo e una proposta politica completamente nuova» per la guida dell’Isola.

A seguito del confronto con Schifani, Tajani ha incontrato lo stesso Minardo per tracciare il solco della convivenza e fissare i ruoli interni:

  • Piena continuità all’ARS: Nessun rallentamento o riassetto nell’attività del Governo regionale guidato da Schifani.
  • Rinnovamento nel partito: A Minardo è stato chiesto di proseguire il lavoro di riorganizzazione interna in vista delle prossime tornate amministrative e politiche, costruendo liste aperte alla società civile per consolidare Forza Italia come prima forza politica in Sicilia.

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