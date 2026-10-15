Sempione, Corona fugge dai Carabinieri: inseguito, denunciato e auto sequestrata

MILANO – Un inseguimento ad alta tensione nel cuore della notte, una fuga per centinaia di metri a bordo di un SUV sotto fermo amministrativo e l’epilogo con una denuncia penale. È quanto accaduto a Fabrizio Corona, fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2026 in zona Sempione.
La folle fuga tra le vie di Milano
L’episodio è scattato all’incrocio tra via Moscati e corso Sempione, durante un normale servizio di controllo del territorio. Alla vista della paletta d’arresto alzata dai militari, il conducente della Range Rover Velar ha scelto di non fermarsi, pigiando sull’acceleratore e dando vita a una serie di manovre azzardate nel traffico notturno.
Un pressing terminato dopo circa 700 metri di inseguimento, quando la pattuglia dell’Arma è riuscita a chiudere la strada e a bloccare definitivamente il veicolo.
Le accuse e il sequestro del veicolo
I successivi controlli effettuati dai Carabinieri hanno fatto emergere un quadro pesante per l’ex fotografo:
- La denuncia a piede libero: Per Corona sono scattate le accuse formali di guida senza patente e fuga pericolosa.
- Il sequestro del SUV: Dalle banche dati è emerso che la Range Rover Velar era già gravata da un provvedimento di fermo amministrativo (misura che vieta la circolazione su strada e impone la custodia in luogo chiuso). Di fronte alla circolazione abusiva e al tentativo di sottrarsi al controllo, i militari hanno proceduto al sequestro immediato dell’automobile.