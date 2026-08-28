Ortigia da un lato, con le sue presenze di oltre 15 mila persone e dall’altro, la riserva del Ciane e la sicurezza, temi non molto distanti fra loro per il Comitato Progresso & Legalità.

Vivibilità urbana e tutela ambientale, dunque, al centro delle riflessioni del comitato civico. Su Ortigia la posizione è quella di non ridurre la città a una scenografia in preda all’overturism: “Si celebrano arrivi, presenze e immagini promozionali, mentre sembra passare in secondo piano la qualità della vita di chi a Ortigia vive ogni giorno. Una città storica rischia così di essere trattata come una scenografia da consumare, dove ogni tavolino, mezzo turistico o presenza in più viene considerato un successo.

A pochi chilometri da Ortigia, invece, nella Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa la questione vigilanza, specie dopo l’incendio avvenuto il 25 agosto. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è l’ente gestore e indica tra i propri compiti la vigilanza e il monitoraggio ambientale; nel 2026, inoltre, la Regione Siciliana ha impegnato 259mila 394 euro per il personale di ruolo destinato alla vigilanza della Riserva, dipendente dal X Settore del Libero Consorzio.

Le domande del Comitato Civico

A questo punto Progresso & Legalità avanza delle domande:

Quante unità sono effettivamente impiegate?

Con quali turnazioni e mezzi?

Quanti sopralluoghi vengono effettuati?

Quali interventi di prevenzione incendi sono stati realizzati?

Quali relazioni di servizio sono state redatte?

Chi dirige operativamente la Riserva e chi risponde dei risultati della gestione?

“Una Riserva naturale – dice Progresso & Legalità – non è una fotografia davanti a un tavolo tecnico, né una voce da inserire in un comunicato stampa. Si custodisce, si sorveglia, si manutiene e si difende”.

Il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, ha rivendicato negli ultimi mesi progetti, tavoli tecnici, monitoraggi e investimenti, tra cui un finanziamento superiore ai 5,5 milioni di euro. Progetti che hanno suscitato anche forti critiche da parte di esponenti ambientalisti, preoccupati per la loro coerenza con le emergenze concrete dell’area. La richiesta finale del Comitato è più responsabilità individuale.