Siracusa, furto al liceo Quintiliano: arrestato un 37enne

Furto nella notte al liceo Quintiliano di Siracusa, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dagli agenti delle Volanti intervenuti dopo una segnalazione di un furto in corso.

Una volta arrivati nell’istituto, i poliziotti hanno constatato che un distributore automatico di snack era stato danneggiato e che il denaro contenuto nella gettoniera era stato sottratto.

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Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di individuare e bloccare il presunto responsabile ancora all’interno dell’edificio scolastico, procedendo al suo arresto.

Il trentasettenne, siracusano e già noto alle forze di polizia, è stato inoltre denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello, e per possesso ingiustificato di un cacciavite, ritenuto verosimilmente utilizzato per forzare il distributore.

L’uomo dovrà rispondere delle contestazioni a suo carico. La sua posizione sarà valutata nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.