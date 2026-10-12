Intitolazione teatro Massimo: la scelta ai siracusani

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Sarà l’intitolazione del Teatro Massimo di Siracusa il primo punto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale convocata per domani, martedì 13 ottobre, alle 18, sotto la presidenza di Alessandro Di Mauro.

Al centro della discussione ci sarà l’approvazione dei criteri per individuare la personalità a cui dedicare il teatro cittadino. La proposta, presentata dal settore Affari istituzionali, recepisce un atto di indirizzo della seconda commissione consiliare, Cultura e Spettacolo, che prevede un percorso partecipativo con il coinvolgimento diretto dei cittadini nella scelta finale.

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La persona individuata dovrà essersi distinta per meriti artistici nei settori del teatro, della musica, del cinema o della danza. La seconda commissione consiliare selezionerà una rosa di candidati sulla base delle proposte avanzate da diverse istituzioni cittadine: la Giunta comunale, la stessa commissione Cultura e Spettacolo, la facoltà di Architettura, la Fondazione Inda, l’Accademia di Belle Arti, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, gli istituti superiori e la Società siracusana di storia patria.

La rosa dei nomi sarà quindi sottoposta al voto dei cittadini siracusani attraverso una piattaforma digitale. Un meccanismo pensato per affidare alla comunità la decisione conclusiva sull’intitolazione di uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Gli altri punti all’ordine del giorno

La seduta prevede altri tre argomenti. Il primo è un atto di indirizzo presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e Paolo Romano, che chiedono la predisposizione di un’anagrafe comunale delle aree pubbliche e di un piano pluriennale per la loro valorizzazione.

Sarà poi esaminata la mozione del consigliere Luigi Cavarra per avviare un gemellaggio tra Siracusa e Ancona, città fondata, secondo la tradizione storica, da coloni siracusani nel 387 avanti Cristo.

Infine, il Consiglio discuterà la mozione presentata da Francesco Vaccaro per aumentare la dotazione di personale dell’Ufficio sinistri del settore Mobilità e trasporti.