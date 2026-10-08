Siracusa, parcheggi e strisce blu ai privati: il Comune chiarisca

Parcheggi e strisce blu continuano a essere al centro del dibattito politico a Siracusa. Da oltre un anno il sindaco Francesco Italia parla della possibilità di affidare la gestione della sosta ai privati, ma senza fornire finora dettagli sufficienti sulle modalità, sugli obiettivi economici e sulle ricadute per il Comune e per i cittadini.

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Il Movimento 5 Stelle torna a chiedere chiarezza, ricordando di aver sollevato più volte la questione: da marzo a ottobre 2025 sono stati diversi gli interventi pubblici per chiedere all’amministrazione di spiegare le proprie intenzioni. Secondo il M5S, però, «il Sindaco ha preferito non rispondere» alle richieste di trasparenza.

Nel frattempo, i dati sulla gestione della sosta pubblicati dal Comune sembrano confermare la rilevanza economica del servizio. Nel 2024 strisce blu e parcheggi a pagamento avrebbero prodotto quasi 4 milioni di euro di entrate, a fronte di circa 100 mila euro di costi di gestione e manutenzione. Un rapporto che, secondo il Movimento, rende il servizio particolarmente importante per le casse comunali.

Anche gli anni precedenti mostrano un andamento significativo: 1,7 milioni di euro nel 2019, 800 mila nel 2020, anno della pandemia, 1,3 milioni nel 2021, oltre 2 milioni nel 2022 e più di 3 milioni nel 2023.

A rendere nuovamente attuale la questione è la proposta di project financing presentata nell’aprile 2026 dalla società City Green Light Spa e la successiva nomina, a giugno, del RUP, il responsabile unico del progetto. Per il M5S si tratta di passaggi che rendono ancora più urgente conoscere il futuro del servizio.

Il Movimento chiede quindi all’amministrazione quali siano le intenzioni rispetto alla proposta ricevuta, se siano state presentate altre manifestazioni di interesse e quali siano i target finanziari e le modalità previste per un eventuale affidamento.

Resta inoltre una questione politica: considerato che la sindacatura di Francesco Italia volge al termine, il M5S ritiene opportuno chiedere se non sia più corretto lasciare alla prossima amministrazione, scelta dagli elettori, la decisione su un servizio pubblico strategico e capace di generare importanti entrate.

«La trasparenza è fondamentale – sottolinea il Movimento 5 Stelle – soprattutto quando sono in gioco risorse pubbliche e servizi strategici». Il Gruppo Territoriale M5S Siracusa annuncia infine che continuerà a vigilare sull’operato dell’amm