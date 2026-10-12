Sortino: si discute in Consiglio di istituire il parco urbano

Sarà discussa in occasione di una seduta del Consiglio comunale aperto l’istituzione del Parco Urbano. La riunione è in programma giovedì 15 ottobre, alle 19:30,
“Un risultato importante – spiega in una nota il Comitato “Un Parco per Sortino” – sollecitato durante la Fun Walk e reso possibile dalla partecipazione di tanti cittadini. Adesso è il momento di trasformare questa mobilitazione in un percorso concreto per il futuro della comunità. Il lavoro svolto finora, sostenuto da un significativo consenso popolare e accompagnato dalla redazione di un progetto preliminare per la riqualificazione dell’ex campo sportivo di Contrada Lago, costituisce una base concreta da cui partire”.
Per il Comitato, il Consiglio comunale aperto non deve esaurirsi in un momento di ascolto e condivisione, ma “Ci aspettiamo che il confronto si traduca in un atto d’indirizzo strutturato, capace di delineare un percorso
amministrativo chiaro e verificabile.
In particolare, riteniamo necessario individuare:
- Obiettivi e indirizzi istituzionali per avviare il percorso verso l’istituzione del Parco Urbano.
- Responsabilità e competenze, definendo i soggetti incaricati degli approfondimenti tecnici e
amministrativi.
- Verifiche di fattibilità, a partire dalla disponibilità dell’area e dalle possibili modalità di
realizzazione.
- Una road map, con passaggi, tempistiche e analisi delle opportunità di finanziamento.
- Modalità di partecipazione e aggiornamento pubblico, per garantire trasparenza e continuità al
percorso.
Siamo consapevoli che la realizzazione del Parco richieda verifiche e procedure precise. Proprio per
questo servono impegni chiari, responsabilità definite e prossimi passi verificabili. Non bastano
dichiarazioni di principio: occorre costruire le condizioni per procedere.
UN BENE COMUNE, OLTRE OGNI APPARTENENZA
Il Parco Urbano non appartiene al Comitato: è una proposta di interesse pubblico, nata dalla
partecipazione dei cittadini e aperta a tutta la comunità.
Anche in vista della prossima stagione elettorale amministrativa, auspichiamo che il progetto venga
affrontato con una visione di lungo periodo, superando appartenenze e logiche contingenti. La qualità
della vita e il futuro di Sortino meritano un impegno condiviso.
Il Consiglio comunale aperto sarà un primo passo, che richiederà un impegno delle istituzioni attraverso
atti concreti, obiettivi chiari e tempi definiti.