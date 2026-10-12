Sortino: si discute in Consiglio di istituire il parco urbano

Sarà discussa in occasione di una seduta del Consiglio comunale aperto l’istituzione del Parco Urbano. La riunione è in programma giovedì 15 ottobre, alle 19:30,



“Un risultato importante – spiega in una nota il Comitato “Un Parco per Sortino” – sollecitato durante la Fun Walk e reso possibile dalla partecipazione di tanti cittadini. Adesso è il momento di trasformare questa mobilitazione in un percorso concreto per il futuro della comunità. Il lavoro svolto finora, sostenuto da un significativo consenso popolare e accompagnato dalla redazione di un progetto preliminare per la riqualificazione dell’ex campo sportivo di Contrada Lago, costituisce una base concreta da cui partire”.

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Per il Comitato, il Consiglio comunale aperto non deve esaurirsi in un momento di ascolto e condivisione, ma “Ci aspettiamo che il confronto si traduca in un atto d’indirizzo strutturato, capace di delineare un percorso

amministrativo chiaro e verificabile.

In particolare, riteniamo necessario individuare: