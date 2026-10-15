Tragedia a Mirandola: anziani coniugi trovati morti in casa, si ipotizza un duplice omicidio

MIRANDOLA (MODENA) – Una macabra scoperta ha sconvolto la comunità di Mirandola, in provincia di Modena. Due anziani coniugi sono stati trovati privi di vita all’interno della propria abitazione. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e, sulla base dei primi rilievi effettuati sulla scena, l’ipotesi investigativa principale è quella di un duplice omicidio.

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La macabra scoperta e i primi rilievi

Stando alle primissime informazioni trapelate dagli ambienti investigativi, la scena apparsa agli inquirenti si è presentata di estrema gravità. Entrambi i corpi riportavano ferite profonde e lesioni gravissime: i due coniugi sarebbero stati decapitati.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza nella serata i Carabinieri, la Polizia di Stato e i soccorritori del 118. Resta ancora da chiarire chi abbia lanciato l’allarme facendo scattare l’intervento delle autorità nell’abitazione.

Indagini a 360 gradi: al vaglio la posizione del figlio

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e stabilire l’ora del decesso. Al momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sui dettagli del delitto.

Massima attenzione viene riposta nell’accertamento della posizione del figlio della coppia: le informazioni attualmente disponibili non consentono di attribuirgli responsabilità dirette né di definirne un eventuale coinvolgimento nella vicenda. Saranno i rilievi scientifici e le testimonianze nelle prossime ore a fare luce sul movente e la sequenza dei fatti.