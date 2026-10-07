A Priolo Gargallo arriva la grande musica: al via il “Thapsos Guitar Festival”

PRIOLO GARGALLO — La grande chitarra internazionale fa tappa a Priolo Gargallo. Il Teatro Comunale cittadino ospiterà la prima edizione del “Thapsos Guitar Festival”, rassegna di altissimo profilo artistico che si articolerà su quattro giornate divise in due weekend: 10-11 e 23-24 ottobre 2026.
«Un cartellone ricco che spazia dalla chitarra classica al jazz, dalla canzone napoletana alla musica d’autore. Non solo concerti: in programma anche una masterclass pubblica e una mostra di liuteria chitarristica siciliana con il ricordo del liutaio Giovanni Tornello» — evidenziano il Sindaco Pippo Gianni e il Vicesindaco Alessandro Biamonte.
Il Programma completo del Festival
Primo Weekend: 10 – 11 Ottobre
- Sabato 10 Ottobre
- Ore 10:00 (Sala Conferenze Biblioteca): Masterclass pubblica di chitarra tenuta dai Maestri Nello Alessi e Irina Kulikova.
- Ore 19:00 (Teatro Comunale): Recital di Ferdinando Fallica.
- Ore 19:45 (Teatro Comunale): La Serenata Napoletana e Canzoni Senza Fine con Veronica Centamore (voce), Pietro Romano (voce), Nello Alessi (chitarra) e Alberto Amato (contrabbasso).
- Domenica 11 Ottobre
- Ore 11:00 (Foyer Teatro): Inaugurazione della Mostra di Liuteria Chitarristica Siciliana.
- Ore 18:00 (Teatro Comunale): Ricordo musicale del liutaio Giovanni Tornello a cura di Ivano Tornello, con prova pubblica delle chitarre in esposizione affidata al M° Nello Alessi.
- Ore 19:30 (Teatro Comunale): Recital solistico di Irina Kulikova.
Secondo Weekend: 23 – 24 Ottobre
- Venerdì 23 Ottobre
- Ore 18:00 (Teatro Comunale): Esibizione dell’Ensemble chitarristico Quasiamodo, diretto da Simone Alessi.
- Ore 19:00 (Teatro Comunale): Recital del celebre virtuoso Francesco Buzzurro.
- Sabato 24 Ottobre
- Ore 19:00 (Teatro Comunale): Esibizione del Nello e Simone Alessi Guitar Duo.
- Ore 19:45 (Teatro Comunale): Recital del cantautore e chitarrista Carlo Muratori.
Informazioni utili
Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.