Appalti al Comune, il sindaco Italia: «Addolorato per le accuse, io estraneo alle indagini»

SIRACUSA – All’indomani degli sviluppi giudiziari che hanno scosso la città, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, è intervenuto direttamente attraverso un video messaggio diffuso sui propri canali social per chiarire la propria posizione e condividere la propria amarezza con i cittadini.

Il primo cittadino ha voluto metterci la faccia, confermando la linea di trasparenza adottata durante il suo mandato amministrativo.

La posizione del primo cittadino: «Nessuna misura né perquisizione a mio carico»

Nel suo intervento video, il sindaco Italia ha espresso profondo sgomento per la gravità dei fatti emersi dalle notizie di stampa, sottolineando al contempo la propria totale estraneità alle attività investigative:

Sgomento per le accuse: Italia si è detto «profondamente addolorato» per la persona coinvolta e per la gravità delle contestazioni, definite «talmente gravi che non riesco nemmeno a pronunciarle».

Italia si è detto «profondamente addolorato» per la persona coinvolta e per la gravità delle contestazioni, definite «talmente gravi che non riesco nemmeno a pronunciarle». Nessun provvedimento giudiziario: Il sindaco ha ribadito di non essere stato raggiunto da alcuna misura cautelare prevista nell’ordinanza del giudice.

Il sindaco ha ribadito di non essere stato raggiunto da alcuna misura cautelare prevista nell’ordinanza del giudice. Nessuna attività d’indagine: A carico del primo cittadino non sono state condotte perquisizioni, sequestri né attività volte alla ricerca della prova.

Il messaggio alla città e il prosieguo del mandato

Il primo cittadino ha colto l’occasione per ringraziare quanti, nelle ore successive alla diffusione delle notizie, gli hanno manifestato vicinanza: