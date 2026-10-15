Terra e Gusto: viaggio nei sapori d’eccellenza della provincia di Enna, cuore agricolo della Sicilia

ENNA – Lontana dai flussi del turismo balneare ma immersa in un paesaggio suggestivo di altipiani, vallate e antichi granai, la provincia di Enna custodisce uno dei patrimoni agroalimentari più autentici dell’isola. È il “cuore verde” della Sicilia, dove la terra offre eccellenze storiche riconosciute con marchi di qualità DOP, IGP e Presìdi Slow Food.

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Dai formaggi storici arricchiti con spezie rare alle tecniche di coltivazione uniche al mondo, l’enogastronomia ennese si conferma un punto di riferimento per l’agroalimentare di qualità.

Le eccellenze simbolo del territorio ennese

Il paniere dei prodotti tipici dell’Ennese combina sapientemente la pastorizia secolare con un’agricoltura resiliente e di altissima qualità:

Piacentinu Ennese DOP: Pecorino storico a latte crudo unico per il suo intenso colore giallo dorato, dovuto all’aggiunta di zafferano autoctono durante la lavorazione, e impreziosito da grani interi di pepe nero.

Pecorino storico a latte crudo unico per il suo intenso colore giallo dorato, dovuto all’aggiunta di zafferano autoctono durante la lavorazione, e impreziosito da grani interi di pepe nero. Pesca Tardiva di Leonforte IGP: Conosciuta come la “pesca nel sacchetto”, viene insacchettata a mano sul ramo in estate per proteggerla dai parassiti senza l’uso di sostanze chimiche, maturando lentamente fino a tardo autunno.

Conosciuta come la “pesca nel sacchetto”, viene insacchettata a mano sul ramo in estate per proteggerla dai parassiti senza l’uso di sostanze chimiche, maturando lentamente fino a tardo autunno. Lenticchia Nera di Leonforte: Presidio Slow Food nutrizionalmente pregiato, coltivato da generazioni sulle colline ennesi e apprezzato per la grande resistenza alla cottura.

Presidio Slow Food nutrizionalmente pregiato, coltivato da generazioni sulle colline ennesi e apprezzato per la grande resistenza alla cottura. Olio Extravergine d’Oliva Iblei ed Ennesi: Prodotto da cultivar autoctone come la Tonda Iblea e la Nocellara Messinese, caratterizzato da note fruttate e spiccata aromaticità.

Prodotto da cultivar autoctone come la Tonda Iblea e la Nocellara Messinese, caratterizzato da note fruttate e spiccata aromaticità. Cassatella di Agira: Dolce simbolo della pasticceria locale, una pasta frolla tenera ripiena di una crema cotta a base di cacao, mandorle tritate, farina di grano duro e scorza di limone.

Scheda dei prodotti e zone di produzione

Prodotto Denominazione / Riconoscimento Comuni di Riferimento Caratteristiche Principali Piacentinu Ennese DOP Enna, Calascibetta, Piazza Armerina Formaggio di pecora aromatizzato allo zafferano Pesca Tardiva IGP / Presidio Slow Food Leonforte, Assoro, Agira Insacchettamento manuale, polpa dolce e croccante Lenticchia Nera Presidio Slow Food Leonforte, Enna Piccola, scura e ricca di antiossidanti Fava Larga di Leonforte Prodotto Tradizionale Leonforte Cottura rapida, base per il tipico maccu

Sostenibilità e identità rurale

La valorizzazione della filiera corta e il recupero dei grani antichi siciliani (come Timilia e Russello) stanno restituendo centralità alle aziende agricole dell’entroterra. L’impegno dei giovani produttori e dei Consorzi di Tutela sta trasformando l’agroalimentare ennese in un modello di sviluppo sostenibile legato al turismo enogastronomico.