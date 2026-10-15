I dolci tipici della tradizione siracusana: un viaggio tra mandorle, miele e ricette secolari

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SIRACUSA – La tradizione dolciaria di Siracusa e della sua provincia rappresenta una delle espressioni più autentiche della gastronomia siciliana. Un patrimonio culturale nato dall’incontro tra antiche ricette monastiche, influenze arabo-normanne e l’eccellenza delle materie prime del territorio, come la rinomata Mandorla di Avola e il miele degli Iblei.

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Dalle specialità delle festività fino ai classici da gustare tutto l’anno, ecco le prelibatezze simbolo dell’arte pasticcera aretusea.

Le specialità simbolo della pasticceria siracusana

Se la Sicilia è celebre per cannoli e cassate, Siracusa vanta una serie di preparazioni esclusive legate alla storia del suo territorio:

I Totò (o ‘Toti’): Dolci tipici della ricorrenza dei Defunti e di Ognissanti. Si tratta di biscotti morbidi a base di cacao, spezie (garofano e cannella) e scorza d’arancia, ricoperti da una golosa glassa al cioccolato o allo zucchero.

Dolci tipici della ricorrenza dei Defunti e di Ognissanti. Si tratta di biscotti morbidi a base di cacao, spezie (garofano e cannella) e scorza d’arancia, ricoperti da una golosa glassa al cioccolato o allo zucchero. I Facciuni di S. Chiara: Antichi dolcetti di pasta reale ripieni di conserva di cedro o zuccata e spezie, la cui ricetta originaria è custodita dalla tradizione delle clarisse di Siracusa.

Antichi dolcetti di pasta reale ripieni di conserva di cedro o zuccata e spezie, la cui ricetta originaria è custodita dalla tradizione delle clarisse di Siracusa. Gli Amandolati e le Paste di Mandorla: L’impiego della celebre mandorla pizzuta e fascionello dà vita a biscotti morbidi, croccanti all’esterno e dal cuore profumato, spesso guarniti con una ciliegia candita o una mandorla intera.

L’impiego della celebre mandorla pizzuta e fascionello dà vita a biscotti morbidi, croccanti all’esterno e dal cuore profumato, spesso guarniti con una ciliegia candita o una mandorla intera. La Giuggiulena (o Cubaita): Il croccante di sesamo, miele e mandorle tipico del periodo natalizio, eredità diretta della dominazione araba in Sicilia.

Il croccante di sesamo, miele e mandorle tipico del periodo natalizio, eredità diretta della dominazione araba in Sicilia. I Cucciddati: Biscotti di pasta frolla finemente intagliati a mano e ripieni di fichi secchi, noci, mandorle, uva passa e scorze d’agrumi.

Gli ingredienti d’eccellenza della provincia

Alla base della qualità dei dolci siracusani vi è una rigorosa selezione delle risorse agricole locali: