Economia

Caro carburanti, Ternullo (FI): «Vicina a chi protesta, servono misure strutturali e aiuti concreti»

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ROMA«Sono vicina agli autotrasportatori, agli agricoltori e a tutti i lavoratori che stanno protestando contro il caro carburanti e che hanno annunciato uno sciopero nei prossimi giorni. Si tratta di una situazione ormai insostenibile che sta mettendo a rischio la tenuta di tante attività, anche in Sicilia». A dichiararlo è la senatrice Daniela Ternullo, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.

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L’esponente azzurra è intervenuta sul tema del rincaro dei prezzi dell’energia e dei combustibili, sottolineando l’impegno della maggioranza di governo nel definire interventi a tutela dei comparti produttivi più esposti.

Le cause dei rincari e la specificità delle isole

Nel suo intervento, la senatrice Ternullo ha tracciato un’analisi dei fattori che incidono sui costi finali alla pompa, richiamando l’attenzione sulle fragilità delle aree insulari:

  • Dinamiche globali e fiscalità: Il prezzo finale è influenzato dalle quotazioni internazionali del greggio, dai costi di raffinazione e dalla dipendenza energetica dall’estero, oltre che dal peso delle accise e della fiscalità generale.
  • Strategia di lungo periodo: Trattandosi di dinamiche in parte legate allo scenario geopolitico, diventa fondamentale strutturare una politica energetica e di sostegno idonea a schermare le oscillazioni di mercato per autotrasporto, agricoltura e pesca.
  • L’emergenza nelle isole: Particolare preoccupazione viene espressa per le realtà insulari e per le isole minori come Lampedusa, dove il costo dei carburanti ha raggiunto vette critiche per famiglie e imprese locali.

La replica alle opposizioni

Puntando il dito contro le polemiche sollevate dal Movimento 5 Stelle, la vicepresidente dei senatori di Forza Italia ha rivendicato il proprio ruolo ispettivo e sollecitatore svolto anche in Aula a Palazzo Madama:

«Ai Cinquestelle vorrei ricordare che chiedere al proprio esecutivo di agire con maggiore incisività non è una semplice manifestazione di solidarietà, ma significa assumersi una responsabilità e lavorare per ottenere risultati. Le polemiche non abbassano il prezzo del gasolio. Il nostro impegno come maggioranza è costruire una strategia capaci di dare stabilità, consentendo a questi lavoratori di vivere con dignità del proprio lavoro», conclude Daniela Ternullo.

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