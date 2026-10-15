Inchiesta EPPO a Siracusa, l’affondo di Forza Italia: «Sistema inquietante, il sindaco Italia si dimeta»

SIRACUSA – Durissima presa di posizione da parte del gruppo dirigente di Forza Italia a Siracusa e del gruppo consiliare azzurro in merito all’inchiesta della Procura Europea (EPPO) che ha coinvolto l’amministrazione comunale aretusea. Attraverso una nota congiunta firmata dal capogruppo Damiano De Simone e dal commissario cittadino Alessandra Barbone, il partito richiede le dimissioni immediate del sindaco Francesco Italia.

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La nota di Forza Italia: «Un sistema e un metodo di gestione inaccettabili»

Pur premettendo il rispetto assoluto per la presunzione d’innocenza e per il lavoro della magistratura, gli esponenti di Forza Italia puntano il dito contro la governance amministrativa e le dinamiche politiche emerse dalle carte dell’indagine:

I metodi decisionali: Gli azzurri denunciano con fermezza le modalità con cui sarebbero stati condotti i processi decisionali al Comune, criticando le influenze esterne evidenziate dall’inchiesta.

Gli azzurri denunciano con fermezza le modalità con cui sarebbero stati condotti i processi decisionali al Comune, criticando le influenze esterne evidenziate dall’inchiesta. La ricostruzione storica: Secondo il partito, le criticità affondano le radici nel primo mandato dell’amministrazione Italia, passando per la «decadenza pilotata del Consiglio Comunale» finalizzata, secondo la tesi di FI, a mantenere il controllo solitario dell’ente.

Secondo il partito, le criticità affondano le radici nel primo mandato dell’amministrazione Italia, passando per la «decadenza pilotata del Consiglio Comunale» finalizzata, secondo la tesi di FI, a mantenere il controllo solitario dell’ente. La rete di potere: La nota punta l’attenzione anche sui passaggi politici successivi, culminati nella riconferma dell’esecutivo e nell’elezione dell’ex capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa alla presidenza del Libero Consorzio.

L’appello alle dimissioni e il ritorno al voto

Definendo il quadro emerso dalle indagini «inquietante e preoccupante per le istituzioni e per la città», il coordinamento cittadino di Forza Italia traccia la linea politica:

«A noi di Forza Italia, presenti alle scorse amministrative in maniera distante e alternativa a questo sistema, non resta che invitare il Sindaco Italia e il suo gruppo politico ad un atto di trasparenza e responsabilità: le immediate dimissioni, per restituire ai siracusani la responsabilità di scegliere un nuovo governo della città», concludono Damiano De Simone e Alessandra Barbone.

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