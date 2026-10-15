Inchiesta EPPO a Siracusa, l’affondo di Forza Italia: «Sistema inquietante, il sindaco Italia si dimeta»

SIRACUSA – Durissima presa di posizione da parte del gruppo dirigente di Forza Italia a Siracusa e del gruppo consiliare azzurro in merito all’inchiesta della Procura Europea (EPPO) che ha coinvolto l’amministrazione comunale aretusea. Attraverso una nota congiunta firmata dal capogruppo Damiano De Simone e dal commissario cittadino Alessandra Barbone, il partito richiede le dimissioni immediate del sindaco Francesco Italia.
La nota di Forza Italia: «Un sistema e un metodo di gestione inaccettabili»
Pur premettendo il rispetto assoluto per la presunzione d’innocenza e per il lavoro della magistratura, gli esponenti di Forza Italia puntano il dito contro la governance amministrativa e le dinamiche politiche emerse dalle carte dell’indagine:
- I metodi decisionali: Gli azzurri denunciano con fermezza le modalità con cui sarebbero stati condotti i processi decisionali al Comune, criticando le influenze esterne evidenziate dall’inchiesta.
- La ricostruzione storica: Secondo il partito, le criticità affondano le radici nel primo mandato dell’amministrazione Italia, passando per la «decadenza pilotata del Consiglio Comunale» finalizzata, secondo la tesi di FI, a mantenere il controllo solitario dell’ente.
- La rete di potere: La nota punta l’attenzione anche sui passaggi politici successivi, culminati nella riconferma dell’esecutivo e nell’elezione dell’ex capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa alla presidenza del Libero Consorzio.
L’appello alle dimissioni e il ritorno al voto
Definendo il quadro emerso dalle indagini «inquietante e preoccupante per le istituzioni e per la città», il coordinamento cittadino di Forza Italia traccia la linea politica:
«A noi di Forza Italia, presenti alle scorse amministrative in maniera distante e alternativa a questo sistema, non resta che invitare il Sindaco Italia e il suo gruppo politico ad un atto di trasparenza e responsabilità: le immediate dimissioni, per restituire ai siracusani la responsabilità di scegliere un nuovo governo della città», concludono Damiano De Simone e Alessandra Barbone.
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