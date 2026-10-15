Tre ore di audizione per il governatore Schifani all’Antimafia: aperta un’istruttoria sulla corruzione nella PA

Seguici e aiutaci a crescere

PALERMO – È durata circa tre ore l’audizione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, davanti alla Commissione regionale Antimafia. L’organismo parlamentare, presieduto dal deputato del Partito Democratico Antonello Cracolici, ha avviato un’istruttoria dedicata ai recenti casi di corruzione e infiltrazione nella pubblica amministrazione regionale.

Pubblicità

L’audizione, caratterizzata dal massimo riserbo istituzionale, è stata secretata. Nel corso dell’incontro, il governatore avrebbe consegnato una dettagliata relazione scritta ai commissari, rispondendo successivamente a tutte le domande poste dai membri della commissione, tra cui i deputati Marco Intravia e Bernardette Grasso.

I prossimi passi dell’istruttoria

L’inchiesta conoscitiva aperta dall’Antimafia regionale non si ferma qui. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno con l’audizione di altri esponenti di primo piano del panorama politico siciliano e dei vertici della burocrazia regionale, con l’obiettivo di fare piena luce sui meccanismi amministrativi e sulle zone d’ombra emerse nelle ultime inchieste giudiziarie.