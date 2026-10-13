Cambio d’ora 2026: quando torna l’ora solare e cosa succede al nostro organismo

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ITALIA – Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, in tutta Italia (e nell’Unione Europea) farà il suo ritorno l’ora solare. Alle ore 03:00 del mattino le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora, posizionandole sulle 02:00.

Se da un lato la prima notte si guadagnerà un’ora di sonno in più, dall’altro il cambio d’ora comporterà giornate apparentemente più brevi, con il buio che sopraggiungerà con un’ora d’anticipo nel pomeriggio.

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Gli effetti del cambio d’ora sulla salute e sul ritmo circadiano

Anche se il passaggio all’ora solare è generalmente meglio tollerato rispetto a quello estivo, lo spostamento delle lancette altera l’orologio biologico interno (il ritmo circadiano), provocando una sorta di piccolo “jet lag”.

Insonnia e disturbi del sonno: La variazione dell’esposizione alla luce altera la produzione di melatonina , l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia, provocando risvegli precoci o difficoltà ad addormentarsi.

La variazione dell’esposizione alla luce altera la produzione di , l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia, provocando risvegli precoci o difficoltà ad addormentarsi. Stanchezza e irritabilità: Nei primi 3-5 giorni successivi al cambio d’ora è frequente avvertire sonnolenza diurna, calo di concentrazione e sbalzi d’umore.

Nei primi 3-5 giorni successivi al cambio d’ora è frequente avvertire sonnolenza diurna, calo di concentrazione e sbalzi d’umore. Effetti sull’appetito: Lo sfalsamento temporale modifica anche la secrezione di leptina e ghrelina, gli ormoni della fame, portando a desiderare cibo in orari insoliti.

Consigli pratici per affrontare il passaggio senza stress

Per ridurre al minimo l’impatto del cambio d’ora sul benessere fisico e mentale, gli esperti consigliano di adottare alcune semplici abitudini nei giorni precedenti: