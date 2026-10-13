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Cavati o Cavateddi? Storia, dialetto e segreti della pasta fresca degli Iblei

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NOTO E IL VAL DI NOTO – Nella gastronomia della Sicilia sud-orientale, quando le temperature si abbassano e la tavola chiama i sapori forti della tradizione contadina, c’è un dubbio che torna puntualmente tra appassionati di cucina e cultori del dialetto: si dice “cavati” o “cavateddi”?

Entrambi i termini identificano lo stesso iconico formato di pasta fresca intagliato a mano a base di semola di grano duro e acqua, ma la scelta della parola rivela sottili sfumature geografiche, linguistiche e culturali del territorio ibleo.

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La mappa del nome: tra Siracusa e Ragusa

Nel dialetto siciliano la denominazione cambia a seconda del comune e della provincia:

  • Nel Siracusano e a Noto (Cavati): Lungo la costa e nell’area di Noto, Avola e Siracusa, la forma più comune, utilizzata sia nel parlato sia nei menu dei ristoranti tipici, è “cavati”.
  • Nel Ragusano e nell’entroterra (Cavateddi / Cavaiteddi): Spostandosi verso l’altopiano ragusano e la Sicilia centrale, prevale il diminutivo “cavateddi” (o la forma con dittongazione cavaiteddi).
  • In italiano standard (Cavatelli): Fuori dai confini regionali e nella lingua nazionale, il formato prende il nome di cavatelli.

L’origine del gesto: cavari la pasta

Entrambe le varianti linguistiche nascono dallo stesso verbo siciliano: cavari (ovvero scavare). Il nome descrive con precisione il movimento rituale delle dita – solitamente uno, due o tre a seconda della grandezza desiderata – che incavano il piccoletto di pasta sulla spianatoia in legno.

Questo incavo caratteristico non è solo estetico: serve a creare la cavità perfetta per raccogliere e trattenere i sughi più densi, a partire dal tradizionale ragù di maiale con lo strattu (il concentrato di pomodoro essiccato al sole), piatto principe dell’inverno netino.

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