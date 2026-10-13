Prevenzione oncologica a Caltanissetta: camper dell’ASP in Piazza Garibaldi per screening gratuiti

CALTANISSETTA – La prevenzione sanitaria scende in piazza nel cuore della città. Fino a giovedì, in Piazza Garibaldi, sarà operativo il poliambulatorio mobile attrezzato dell’ASP di Caltanissetta, con una campagna straordinaria di screening oncologici gratuiti riservata ai cittadini residenti in provincia che rientrano nelle fasce d’età previste dal protocollo sanitario.
L’iniziativa è promossa dal Centro Gestionale Screening dell’ASP di Caltanissetta con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.
Orari e servizi disponibili sul poliambulatorio mobile
Il mezzo speciale sarà accessibile tutti i giorni con i seguenti orari:
- Mattina: dalle 8:30 alle 13:30
- Pomeriggio: dalle 14:30 alle 17:30
A bordo della struttura itinerante gli utenti potranno effettuare tre diverse tipologie di esami di diagnosi precoce:
- Screening Mammografico: Riservato alle donne tra i 50 e i 69 anni.
- Screening della Cervice Uterina:
- Pap-Test: Per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni.
- HPV-Test: Per le donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni.
- Screening del Colon-Retto: Rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni. Verrà distribuito il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF), che potrà essere riconsegnato successivamente nei punti di raccolta dell’ASP o presso le farmacie del territorio aderenti alla rete di prevenzione.
Informazioni, prenotazioni e dichiarazioni
I sanitari e il personale dedicato presenti in Piazza Garibaldi forniranno assistenza, materiale informativo, dettagli sui requisiti di accesso e istruzioni sulle modalità di adesione ai programmi regionali di screening.
Per informazioni dettagliate o prenotazioni è possibile contattare direttamente il Centro Gestionale dell’ASP al numero dedicato: 0934.506056.
Ermanno Pasqualino, Assessore alle Politiche Sociali:
«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità fondamentale per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e facilitare l’accesso agli esami di diagnosi precoce. Invito tutta la popolazione target a sfruttare questa presenza in piazza per effettuare i controlli previsti».