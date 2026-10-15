Caso Iacp Siracusa, Auteri tira dritto: «Lunedì l’esposto in Procura»

SIRACUSA, 15 ottobre 2026 – Non si placa lo scontro istituzionale e politico intorno all’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) di Siracusa. Dopo la piccata risposta della presidente del Cda, Alessia Scorpo, arriva la controreplica del deputato regionale Carlo Auteri, che conferma l’imminente deposito di un esposto alla magistratura.

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Respingendo al mittente l’offerta di “accompagnamento” avanzata dalla presidente dello Iacp, Auteri ironizza e affonda il colpo:

Il deputato ribadisce che al centro dell’iniziativa giudiziaria non vi sono polemiche personali, ma la rigorosa verifica di tutti gli atti amministrativi legati alla procedura per la nomina del direttore generale dell’ente:

«Sarà la magistratura, sulla base degli atti e della documentazione, a valutare se vi siano eventuali irregolarità. Il mio obiettivo resta uno solo: fare piena chiarezza sulla procedura per la nomina del direttore generale dello Iacp di Siracusa, nell’interesse della trasparenza e della legalità», conclude Carlo Auteri.