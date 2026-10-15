Iacp Siracusa, la presidente Scorpo replica ad Auteri: «Pronta ad accompagnarlo in Procura, i controlli li abbiamo chiesti noi»

SIRACUSA, 15 ottobre 2026 – Botta e risposta infuocato a Siracusa sul caso dell’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp). All’attacco del deputato regionale Carlo Auteri replica direttamente la presidente del Cda dell’ente, Alessia Scorpo, rispedendo al mittente le accuse e rivendicando la totale trasparenza dell’azione amministrativa.

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In merito all’annuncio del parlamentare di voler presentare un esposto in Procura, la presidente dello Iacp usa toni di sfida collaborativa, invitando a passare dai proclami ai fatti:

Nel dettaglio della questione amministrativa, la presidente dello Iacp fa chiarezza sulle prescrizioni arrivate da Palermo e sui passaggi compiuti dall’ente:

Nel chiudere la nota, la presidente rivendica l’autonomia gestionale dell’istituto rispetto ai diktat dei partiti e dei rappresentanti istituzionali:

«Auteri sostiene che lo Iacp non sia una proprietà privata. Ha ragione. Proprio per questo deve essere amministrato nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni dell’Autorità vigilante, senza dipendere dalle indicazioni politiche di questo o quel soggetto», sottolinea Scorpo, ricordando che la priorità restano le famiglie, il recupero degli alloggi e la manutenzione.