Catania, nasce la sede di ControCorrente

CATANIA – Un nuovo punto di riferimento per la politica locale apre i battenti nel cuore della città. Sabato 10 ottobre, alle ore 18, verrà ufficialmente inaugurata la segreteria politica di Jose Marano, capogruppo di ControCorrente all’Ars, situata in via Garibaldi 104.

L’iniziativa punta a stringere il legame con la comunità locale: «L’apertura della segreteria rappresenta la volontà di garantire una presenza costante e concreta sul territorio, superando le distanze tra politica e cittadini», spiega la parlamentare regionale. «Non una semplice sede politica, ma una casa aperta alla città per raccogliere le istanze dei territori e trasformarle in azioni concrete».

Pubblicità

All’evento di inaugurazione interverranno diversi esponenti politici del movimento e deputati regionali e nazionali, tra cui gli onorevoli Ismaele La Vardera, Carlo Gilistro, Alessandro De Leo, Piera Aiello e Sonia Alfano. Con questo passaggio, la formazione politica consolida e rafforza la propria presenza organizzativa nel capoluogo etneo e nella sua provincia.

Frasi chiave

Inaugurazione della nuova segreteria politica di ControCorrente a Catania in via Garibaldi 104

Appuntamento fissato per sabato 10 ottobre alle ore 18

La capogruppo all’Ars Jose Marano: «Uno spazio aperto per raccogliere le istanze dei cittadini»

Presenti all’evento gli onorevoli La Vardera, Gilistro, De Leo, Aiello e Alfano

ControCorrente rafforza la propria presenza organizzativa nel territorio di Catania e provincia