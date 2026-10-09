Pallamano: Teamnetwork Albatro a Molteno per invertire la rotta

La Teamnetwork Albatro riparte dalla Lombardia con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa e ritrovare punti preziosi in campionato. Domani, alle ore 19, i biancoblu saranno impegnati al Pala San Giorgio contro il Molteno, formazione neopromossa in Gold, nella gara valida per la sesta giornata.

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Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra siracusana è chiamata a reagire per rilanciarsi in una classifica che, nelle prime cinque giornate, ha evidenziato un notevole equilibrio. Di fronte ci sarà un Molteno che finora ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte, conquistando due punti importanti proprio davanti al proprio pubblico contro il Fasano.

Per gli uomini di coach Garralda, dunque, la trasferta lombarda rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia e dare una svolta al proprio percorso stagionale. Serviranno concentrazione, determinazione e continuità per riuscire a portare a casa un risultato positivo.

A fare il punto sul momento della squadra è il capitano Gianluca Vinci, che difende il gruppo e rilancia la voglia di reagire: «Sappiamo bene che arriviamo da un periodo complicato e che le ultime tre partite non hanno portato i risultati che volevamo. Sono state tre sconfitte contro squadre che, come noi, lottano per obiettivi importanti».

Il capitano sottolinea soprattutto l’impegno dimostrato dai compagni nonostante i risultati negativi: «Io sono orgoglioso di questo gruppo. Non ho nulla da rimproverare a nessuno dei miei compagni sotto il profilo dell’atteggiamento e della voglia messa in campo. In queste settimane abbiamo dato tutto quello che avevamo e ci siamo messi a disposizione».

La determinazione, dunque, resta alta in vista della sfida di domani. «Torneremo ancora una volta in campo pronti a combattere, senza nessuna intenzione di mollare, e cercheremo di invertire questo trend negativo», conclude Vinci.

Il fischio d’inizio al Pala San Giorgio è fissato per le ore 19. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTV.

Per i siracusani, reduci da tre sconfitte consecutive, l’unico obiettivo è quello di rompere la striscia negativa e tornare a far punti in una classifica che, nelle prime cinque giornate, ha mostrato grande equilibrio.

I lombardi hanno collezionato quattro sconfitte e una vittoria. Due punti pesanti ottenuti in casa sul Fasano. Da qui la consapevolezza che, per gli uomini di Garralda, sarà necessario dare il massimo per tornare al successo.

“Sappiamo bene che arriviamo da un periodo complicato e che le ultime tre partite non hanno portato i risultati che volevamo. – commenta Gianluca Vinci – Sono state tre sconfitte contro squadre che, come noi, lottano per obiettivi importanti.

Io sono orgoglioso di questo gruppo. – conclude il capitano dei siracusani -Io non ho nulla da rimproverare a nessuno dei miei compagni sotto il profilo dell’atteggiamento e della voglia messa in campo. In queste settimane abbiamo dato tutto quello che avevamo e ci siamo messi a disposizione e sabato torneremo ancora una volta in campo pronti a combattere senza nessuna intenzione di mollare e cercheremo di invertire questo trend negativo”.

Al Pala “San Giorgio” di Molteno fischio di inizio alle ore 19. Diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTV.