Pallanuoto, l’Ortigia a Brescia per sfidare una big

Archiviata la vittoria all’esordio contro la De Akker, l’Ortigia si prepara alla prima trasferta stagionale, subito contro uno degli avversari più temibili del campionato. Domani, alle 15.30, al Centro Natatorio di Mompiano, i biancoverdi affronteranno l’AN Brescia nella gara valida per la seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto.

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Una sfida impegnativa per la giovane formazione allenata da Hrvoje Koljanin, chiamata a misurarsi con una squadra stabilmente ai vertici europei e tra le principali candidate allo scudetto. Il Brescia arriva dalla gara di Champions League contro la Pro Recco e dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: l’infortunato Baggi Necchi e gli squalificati Del Basso, Guerrato e Leinweber. Restano comunque numerose le individualità di valore, tra cui Alesiani, Ferrero, Popadic e De Simone, oltre al grande ex Pippo Ferrero.

Per l’Ortigia sarà un banco di prova utile a verificare i progressi mostrati nella prima giornata e a proseguire il percorso di crescita di un gruppo giovane, chiamato a trovare continuità nel corso della stagione.

«La squadra sta bene, ci stiamo allenando con regolarità e senza problemi», spiega il tecnico Hrvoje Koljanin. «Affronteremo una delle migliori squadre d’Europa, una presenza fissa nelle Final Eight di Champions League da molti anni. Siamo consapevoli che sarà una partita molto difficile, ma vogliamo confrontarci con una formazione di questo livello e accumulare esperienza, soprattutto per i più giovani».

L’allenatore croato indica anche la strada da seguire: «Il nostro unico obiettivo è cercare di mantenere il nostro gioco a buoni livelli per periodi più lunghi. Una squadra giovane deve necessariamente attraversare alti e bassi. La nostra idea tattica sarà concentrarci su noi stessi».

Determinazione e fiducia anche nelle parole di Marko Radovic, che proprio oggi compie 25 anni. «Conosciamo tutti la forza del Brescia, ma rispettiamo gli avversari e non abbiamo paura di nessuno. Affronteremo la partita con la massima concentrazione, seguendo le indicazioni del nostro allenatore e dando tutto fino all’ultimo minuto. Siamo contenti di come abbiamo iniziato la stagione, ma ora pensiamo soltanto al Brescia».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’AN Brescia.