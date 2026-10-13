Codici su dati Istat: inflazione al 4,2% e consumi in frenata, famiglie costrette a spendere di più per comprare di meno

ROMA – L’impennata dei costi dell’energia e il rincaro del carrello della spesa tornano a erodere pesantemente il potere d’acquisto delle famiglie italiane. L’associazione consumatori Codici ha commentato gli ultimi dati provvisori diffusi dall’Istat relativi ai prezzi al consumo di settembre 2026 e al commercio al dettaglio di agosto, tracciando un quadro di forte sofferenza economica: un’inflazione che accelera al +4,2% su base annua e vendite al dettaglio che crescono in valore ma crollano nei volumi reali acquistati.

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A trascinare il rialzo dei listini è soprattutto il comparto energetico, i cui effetti si scaricano a cascata sull’intera filiera agroalimentare e sui servizi di trasporto.

Istat, i numeri dell’inflazione di settembre 2026

Secondo le stime provvisorie dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) registra a settembre un incremento dello 0,7% su base mensile e un balzo al +4,2% su base annua (in netta accelerazione rispetto al +3,3% rilevato ad agosto). L’attesa per la diffusione del dato definitivo è fissata per il 16 ottobre.

Stangata sull’energia: I prezzi dei beni energetici regolamentati volano dal +18,6% al +25,9% , mentre il settore non regolamentato sale dal +17,0% al +22,2% .

I prezzi dei beni energetici regolamentati volano dal +18,6% al , mentre il settore non regolamentato sale dal +17,0% al . Il carrello della spesa: Gli alimentari non lavorati accelerano dal +3,8% al +5,5% , spingendo l’aumento del carrello della spesa dall’0,9% al +1,7% . I prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnano un +5,3% (rispetto al +4,3% di agosto).

Gli alimentari non lavorati accelerano dal +3,8% al , spingendo l’aumento del carrello della spesa dall’0,9% al . I prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnano un (rispetto al +4,3% di agosto). Beni e servizi: I beni registrano un rincaro del +5,4% contro il +2,6% dei servizi. Crescono anche i servizi ricreativi e culturali (+2,9%) e quelli legati ai trasporti (+1,6%).

I beni registrano un rincaro del contro il dei servizi. Crescono anche i servizi ricreativi e culturali (+2,9%) e quelli legati ai trasporti (+1,6%). L’inflazione di fondo: Al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, l’inflazione di fondo sale al +1,7%, portando l’inflazione media acquisita per il 2026 al +3,1%.

Commercio al dettaglio: l’effetto paradosso dei consumi

I dati sul commercio al dettaglio evidenziano una spiccata debolezza della domanda interna. Se ad agosto le vendite segnano un lieve recupero congiunturale (+0,3% in valore e +0,1% in volume), il bilancio del trimestre giugno-agosto resta negativo (-0,3% in valore, -0,5% in volume).

L’elemento più critico emerge dal confronto su base annua: le vendite crescono dello 0,5% in valore, ma registrano una flessione dell’1,0% in volume. In sostanza, i cittadini sborsano cifre più elevate per portare a casa un quantitativo inferiore di beni.

Comparto di Vendita Variazione in Valore (su anno) Variazione in Volume (su anno) Alimentare +0,9% -0,4% Non Alimentare +0,2% -1,3% Calzature e articoli da viaggio — -4,1% Informatica e telefonia +6,7% — E-commerce (online) +5,4% +3,6% Grande Distribuzione +1,1% +0,1%

Giacomelli (Codici): «L’effetto delle tensioni geopolitiche si scarica sul carrello della spesa»

L’analisi dell’associazione dei consumatori punta l’attenzione sui sacrifici quotidiani richiesti ai bilanci familiari e sull’impatto delle crisi internazionali sulle filiere produttive.